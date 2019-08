Ashen springt auf PS4, Nintendo Switch und weitere PC-Plattformen

Letztes Jahr kam das aufregende Soulslike Ashen nach vielen Jahren Entwicklungszeit endlich heraus und trotz einiger Probleme schienen viele Spieler ziemlich zufrieden mit dem Game gewesen zu sein. In den letzten Monaten wurden die gröbsten Problemherde angegangen, deshalb verriet uns Entwickler Aurora44 gestern Abend, dass sie ihr Spiel mittlerweile für weitere Plattformen optimiert haben. Annapurna Interactive, die das Spiel veröffentlicht hat, teilten neue Trailer mit uns, in denen ein Release gegen Ende des Jahres für Playstation 4, Nintendo Switch und GOG.com auf dem PC bestätigt wurde. Am 9. Dezember wird das Game auf diesen Plattformen erscheinen. Mehr Eindrücke zu Ashen findet ihr in unserer Kritik zum Spiel.

