Asha Sharma kritisiert ihre Vorgänger: Xbox verlor den Fokus und zahlte den Preis

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Obwohl diese Generation für Xbox gut startete, hatte Microsoft zunächst Schwierigkeiten, Spiele für seine Konsole zu sichern, während Sony hingegen im Vorteil lag. Heute sind die Rollen fast umgekehrt, aber die PlayStation 5 hat nun ein solides Fundament mit starken Verkaufszahlen, während die Xbox Series S/X zurückgefallen ist.

Aber wessen Schuld ist es, dass alles so schiefgelaufen ist? Die letztlich verantwortliche Person ist natürlich der CEO, der von 2014 bis 2016 Phil Spencer zusammen mit seinem Team war. Eine Person, die mit ihren Bemühungen unzufrieden zu sein scheint, ist die neue Xbox-Chefin Asha Sharma, und in einem Interview mit Fortune scheint sie die Strategie ihrer Vorgänger (vor allem Phil Spencer und Sarah Bond) zu kritisieren und zu argumentieren, dass sie ohne sorgfältige Überlegung gehandelt haben:

"Um zu wachsen, haben wir eine Menge Wetten abgeschlossen... Und während wir das taten, konzentrierten wir uns grundsätzlich nicht auf das Kerngeschäft. Das wichtigste Maß Ihrer Strategie ist, wofür Sie Ihre Ressourcen investieren, und wir verteilen uns einfach zu dünn."

Wie siehst du das? War Spencers Strategie sinnvoll, oder hat Sharma einen Punkt?