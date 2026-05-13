Asha Sharma: Die Xbox-Wende, mit der niemand gerechnet hatte

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Obwohl Phil Spencer von 2014 bis 2026 außergewöhnlich lange Leiter von Xbox war, kam es als völliger Schock, als er ohne Vorwarnung ankündigte, dass er seinen Job aufgibt, während Asha Sharma übernimmt. Die Meinungen darüber gehen auseinander, wie gut oder schlecht Spencer in der Rolle war (beide Seiten haben wahrscheinlich berechtigte Argumente), aber alle Quellen sind sich einig, dass er ein sympathischer Mensch mit einer tief verwurzelten Leidenschaft fürs Gaming ist – eine Eigenschaft, die ihm solide Unterstützung von Xbox-Fans eingebracht hat, selbst wenn die Xbox-Abteilung Herausforderungen hatte.

Phil Spencer übergab den Controller an Asha Sharma und ihren rechten Mann Matt Booty. // Microsoft

Sharma hingegen kam aus der KI-Abteilung von Microsoft, und unabhängig davon, wie man zum Thema KI steht, ist sicher aufgefallen, dass sehr viele Menschen KI-gesteuerte Inhalte ablehnen. Sie wollen einfach, dass ihre Spiele von Menschen mit irgendeiner Art von Gedanken und einer Seele dahinter erschaffen werden. Außerdem war sie definitiv keine Gamerin und hatte einige verdächtige Erfolge, von denen viele glaubten, dass sie ein Profil erfunden hatte, um vorzugeben, ein "echter Gamer" zu sein.

Die Sorge war einfach, dass wir jetzt jemanden hatten, der nichts von Spielen wusste und die Xbox-Abteilung in eine KI-Fabrik für seelenlose, massenproduzierte Spiele verwandeln würde, und da sie sich nicht für Spiele interessiert, war Xbox ein für alle Mal tot und begraben. Ich habe in meinem Social-Media-Feed mehrere Leute gesehen, die verkündeten, dass sie Xbox jetzt hinter sich lassen.

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Mehrere echte Xbox-Veteranen haben sich seit ihrem Amtsantritt aus unbekannten Gründen mit Sharma getroffen, darunter Larry "Major Nelson" Hryb und Seamus "Father of Xbox" Blackley. // Larry Hryb

Von meiner Seite versuche ich meistens, nicht zu negativ zu sein – Menschen brauchen tatsächlich erst eine Chance –, aber ich war auch nicht besonders positiv. Die Beschwerden hatten jedoch durchaus Berechtigung. Ich dachte, wie wahrscheinlich die meisten Leute, es wäre alles wie gewohnt, als Sharma das Vermächtnis von Spencer und Sarah Bond übernahm und den Wandel fortsetzte, Xbox mehr zu einem Dienst zu machen, bei dem Hardware bestenfalls als notwendiges Übel angesehen wurde.

Jetzt ist Sharma seit zweieinhalb Monaten Xbox-Leiter, und ich habe seit fast genau zwei Monaten kein einziges negatives Wort über sie gehört. Also... Was ist passiert? Nun, Sharma hatte kaum Zeit, sich hinter Spencers alten Schreibtisch zu setzen, bevor die Dinge in rasantem Tempo losgingen, so sehr, dass nicht einmal die Optimistischsten unter uns so etwas hätten vorhersehen können. Sogar Spencers größte Fans scheinen plötzlich zu denken, er sei vielleicht ein paar Jahre zu lange Xbox-Chef geblieben, während diejenigen, die ihn kritisiert haben, das Gefühl haben, dass sie von Anfang an Recht bekommen haben.

Vor diesem Hintergrund dachte ich, ich liste auf, was Sharma in zwei Monaten und zwei Wochen als Xbox-Boss erreicht hat. Und Spoiler: Wenn man es so darlegt (in chronologischer Reihenfolge), bin selbst ich überrascht, und ich habe über all das schon geschrieben, als es angekündigt wurde.

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Wie würdest du Asha Sharmas erste Monate als Xbox-Chefin zusammenfassen?

Asha Sharma: Zwei Monate und zwei Wochen im Dienst:

Ernennung und Versprechen der "Rückkehr der Xbox"

Sharma tritt am 23. Februar ihr Amt an und verspricht bereits in ihrer ersten Stellungnahme, sich auf große und vielfältige Titel zu konzentrieren und vor allem auf "die Rückkehr der Xbox". Genau das wollte die Community hören, aber Reden ist einfach; Liefern ist schwer.

Verspricht qualitativ hochwertige Spiele ohne "seelenlosen KI-Schram".

Wahrscheinlich ist es ihr Hintergrund als KI-Regisseurin, der sie sofort dazu brachte, das Gespräch zu widerlegen, Xbox würde zu einer KI-Macht werden. Deshalb versprach sie sofort und unmissverständlich ein Nein zu "seelenlosem KI-Smatsch".

Stärker Fokus auf Xbox-Hardware und "es beginnt mit der Konsole".

Welche Rolle spielen Xbox-Konsolen in der Zukunft von Xbox? Es ist seltsam, dass wir überhaupt die Frage stellen müssen, aber das ist heute die Realität. Glücklicherweise ein großer, denn ein stärkerer Fokus auf Xbox-Hardware wird versprochen.

Helix ist offiziell in Arbeit, und wir werden dieses Jahr mehr davon sehen, aber wir wissen nicht, wann.

Microsoft stellt die nächste Xbox vor – Project Helix

Natürlich hatte Sharma seit zwei Wochen keine Xbox zusammengebaut; Spencer und Bond verdienen dafür die Anerkennung. Aber Sharma hat die Konsole trotzdem präsentiert, sie angepriesen, und der Rest ist ihr Werk.

Abschaffung der "This is an Xbox"-Kampagne

Fans hassten die vage Vorstellung, dass "alles eine Xbox ist", eine Kampagne, die Sprecherin Sarah Bond angeblich gestartet hat. Sharmas Stuhl war kaum warm, bevor die Kampagne in den Müll geworfen und von allen Webseiten gelöscht wurde ("Was, das haben wir nie gesagt?!? ").

Quick Resume wurde in Rekordzeit behoben

Eines der besten Features der Xbox ist Quick Resume, mit dem du mehrere Spiele gleichzeitig laufen lassen kannst und direkt wieder dort weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Aber bei Online-Titeln funktionierte es schlecht, und man musste das Spiel oft manuell schließen. Fans beschweren sich darüber seit dem Start der Konsole im Jahr 2020, und nur einen Monat nachdem Sharma den Job übernommen hatte, wurde es behoben.

Vielleicht wird Netflix in Zukunft mit deinem Game Pass-Abonnement enthalten?

Sprechen Sie über eine Netflix-Partnerschaft und flexible Game Pass-Modelle

Sollte Game Pass irgendeine Art von Partnerschaft mit Netflix eingehen, damit man mit demselben Abo auf das eine oder das andere zugreifen und ein paar Euro sparen kann? Vielleicht wird die Möglichkeit derzeit geprüft, und eine Rezension des Game Pass mit flexibleren Modellen wird versprochen, einschließlich einer wirklich günstigen, werbefinanzierten Version, damit sich jeder sie leisten kann.

Das Xbox-Team hält den Schwung und verspricht ein lang erwartetes Achievement-Makeover

Achievements ist das System, das alles ausgelöst hat, mit Fortschritten zwischen Spielen, die an einen einzigen Account gebunden sind – etwas, das Sony und Steam zum Beispiel komplett kopiert haben. Aber Achievements hat in den letzten zehn Jahren trotz der Wünsche der Fans nicht viel Aufmerksamkeit erhalten, und jetzt passiert es endlich.

Erweiterte Abwärtskompatibilität ist unterwegs

Microsoft hat das Abwärtskompatibilitätsprogramm bereits zweimal ausgesetzt. Die einfachen Titel wurden veröffentlicht, und Probleme wie Lizenzen machen es zunehmend schwieriger, das Problem zu lösen. Trotzdem gibt es deutliche Anzeichen dafür, dass es noch mehr rückwärtskompatible Spiele geben wird, wahrscheinlich im Rahmen der 25-jährigen Jubiläumsfeier im Herbst.

Als Xbox 20 wurde, wurden neue abwärtskompatible Spiele hinzugefügt, und es sieht so aus, als wäre es auch dieses Jahr wieder so weit. Fehlt dir ein bestimmter Titel?

Vergiss Microsoft Gaming, jetzt geht es nur noch um Xbox

Der Name Xbox trat unter Spencer immer weiter in den Hintergrund und verschwand aus dem Game Pass-Branding, während die Spieleabteilung von Xbox zu Microsoft Gaming wechselte. Natürlich gibt es Theorien, dass dies aus geschäftlichen Gründen vor der Übernahme von Activision geschah, aber unabhängig davon ist Xbox jetzt wieder sichtbarer und prominenter.

Großer Preisrückgang bei Game Pass Ultimate

Es sind etwas mehr als sechs Monate vergangen, seit der Game Pass einen schockierenden Preisanstieg von etwa 50 % verzeichnete. Es gab laute Beschwerden in den sozialen Medien, und viele fanden es einfach nicht mehr lohnenswert. Infolgedessen wurde der Preis Ende April deutlich gesenkt und der neue Call of Duty aus dem Dienst genommen. Das ist wahrscheinlich auch für Call of Duty-Spieler ein Gewinn, da die Preissenkung die Kosten des Spiels effektiv deckt. Außerdem wurde versprochen, dass mehr Inhalte hinzugefügt werden, um den Wert weiter zu steigern.

Xbox zieht wieder exklusive Spiele in Betracht

Es war sicherlich gemunkelt und angedeutet worden, aber es war trotzdem eine Bombe. Microsofts Multiplattform-Strategie ist noch nicht einmal richtig gestartet (Indiana Jones and the Great Circle kam später auf die PlayStation 5, und das gilt auch für Forza Horizon 6, und Call of Duty erscheint nicht für die Switch 2), aber sie beginnen bereits, Teile davon mit einer Rezension zurückzufahren. Es ist wahrscheinlich, dass es in Zukunft noch mehr exklusive Spiele und vor allem zeitexklusive Titel geben wird.

So sieht das neue Xbox-Logo aus.

Neues Xbox-Logo, das sich wie eine Rückkehr zum Original anfühlt

Nach langem minimalistischem Schwarz-Weiß-Logo kehrt Xbox nun zu den Grundlagen zurück mit einem grünen Glaslogo, das an das Dashboard der ersten Xbox-Konsole erinnert.

Asha Sharma stellt Gaming Copilot für Xbox ein, bevor der Dienst überhaupt gestartet ist

Kein Fokus auf KI, wie erwähnt. Der Dienst, der ungefähr zur gleichen Zeit als Sharmas Amtsantritt angekündigt wurde, wurde bereits eingestellt. Es wird keine KI geben, die unser Gaming überwacht.

Fokus auf leidenschaftlichere und erfahrenere Xbox-Veteranen im Team

Über soziale Medien kündigte Sharma an, dass große Veränderungen im Xbox-Team bevorstehen. Genauer gesagt hat sie "Führungskräfte gefördert, die beim Aufbau von Xbox mitgewirkt haben, und gleichzeitig neue Stimmen eingebracht, die uns voranbringen. Dieses Gleichgewicht ist wichtig, um das Geschäft wieder auf Kurs zu bringen."

Neue Startsequenz

In nur wenigen Tagen sieht deine Xbox beim Start anders aus (siehe den Bluesky-Beitrag oben), und man könnte vermuten, dass wir das auch im kommenden Project Helix sehen werden. Das neue animierte grüne und glänzendere Logo sowie ein aktualisierter Bootsound sollen ein hochwertigeres und nostalgischeres Gefühl vermitteln. Und wir stimmen zu.

Kurz gesagt, es ist schwer zu bestreiten, dass Sharma keinen unglaublich starken Start hatte. Die positiven Nachrichten kommen schnell und dicht, und genau das lieben die Fans. Seit dem Start der Xbox Series X/S gab es kaum positive Nachrichten zur Xbox, und man muss sagen, dass sie ein echter Schub für das grüne Team ist. Natürlich gibt es noch viel zu tun, und die neue Konsole, ihr Marketing, Game Pass und exklusive Spiele sind die großen Kämpfe, die die Zukunft von Xbox bestimmen werden.