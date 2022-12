Ash und Pikachu werden nicht mehr im Pokémon-Anime enthalten sein

HQ

Seit ihrer Premiere im Jahr 1997 folgt die Pokémon-Anime-Serie den Abenteuern von Ash Ketchum und seinem vertrauten Pikachu.

Da Ash zehn Jahre alt war, als er sich zum ersten Mal auf den Weg machte, ein Pokémon-Meister zu werden, sollte er jetzt etwa 35 Jahre alt sein, aber aus irgendeinem Grund scheint das Alter den übermütigen Trainer nie wirklich beeinflusst zu haben. Bis jetzt.

Nach 25 Jahren mit Ash und Pikachu im Rampenlicht wird sich die nächste Staffel des Anime stattdessen auf zwei neue Protagonisten namens Liko und Roy konzentrieren (zumindest in der japanischen Version). Was aus dem legendären Duo nach dem Ende des aktuellen Pokémon Ultimate Journeys: The Series wird, ist derzeit unbekannt, aber die Pokémon Company hat eine Reihe von Sonderepisoden angekündigt, die als "letztes Kapitel" für Ash und Pikachu dienen werden.

Nachdem ich die "To Be Continue"-Nachricht am Ende jeder Episode unzählige Male gesehen habe, fühlt es sich ein wenig melancholisch an, dass Ashs Saga tatsächlich zu Ende gehen wird, aber zumindest gibt es die speziellen Episoden, auf die man sich freuen kann.