Ash Ketchum-Synchronsprecher enthüllt emotionale letzte Momente mit der Figur

HQ

Während wir schon seit einiger Zeit wissen, dass der Anime von Pokémon ohne Ash Ketchum weitergehen wird, hat die englische Synchronsprecherin des Charakters, Sarah Natochenny, ein Video veröffentlicht, in dem sie zum ersten Mal den Abschied des Charakters sehen konnte.

Wie Sie im kurzen Clip unten sehen können, fällt es Natochenny schwer, ihre Emotionen zurückzuhalten. Immerhin hatte sie Ash seit 17 Jahren gesprochen, und die Figur gab es schon länger. Es war ein schwerer Abschied für uns alle.

"Die Sonderfolgen von Pokémon Ultimative Reisen sind jetzt auf Netflix zu sehen. Ich habe das unglaubliche Glück, Ash Ketchum in den letzten 17 Jahren geäußert zu haben. Wir haben so viel Liebe in Pokémon: To Be a Pokémon Master gesteckt. Ich hoffe, dass diese Episoden bei euch allen Anklang finden", sagte Natochenny auf Twitter/X.

Hast du Ashs Abschied schon im Pokémon-Anime gesehen?