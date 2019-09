Ash Ketchum ist in der Zeichentrickserie endlich Pokémon-Champion geworden

Viele von uns sind mit der animierten Pokémon-Serie aufgewachsen, obwohl der größte Teil der Zuschauer sicherlich an irgendeiner Stelle abgebrochen und sich anderen Dingen zugewandt haben wird. Wer dem Format über die vielen Jahre treu geblieben ist, musste wieder und wieder erleben, wie Protagonist Ash Ketchum an der Poké-Liga scheitert und sein Ziel, der beste Trainer der Welt zu werden, aufschieben musste. An sechs Meisterschaften hat der Trainer bereits teilgenommen und zuletzt drang er bis auf den zweiten Platz vor. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt, das Kind immer wieder verlieren zu sehen, aber das brachte den Fans eine wichtige Lektion bei: "Gib deinen Traum niemals auf."

Doch nun endete Ashs Reise endete, da er in der neuesten Folge Pokémon Sonne/Mond-Staffel seinen langen Traum tatsächlich erreichen konnte: Ash wurde offiziell zum Pokémon-Champion. Der Twitter-Nutzer Aero drückte es so aus:

"Ash Ketchum war Teil von Millionen von Leben und während viele aufhörten, den Pokémon-Anime zu sehen, war Ash weiterhin ein vorbildlicher Trainer für neue Generationen. Er hat jede Pokémon-Liga verloren, um Kindern beizubringen, dass es in Ordnung ist zu verlieren und heute hat er endlich gewonnen. Was für ein Tag, um ein Pokémon-Fan zu sein :)"

Herzlichen Glückwunsch, Ash. Er hat ungefähr 22 Jahre gedauert, aber dein Abenteuer hat sich für viele von uns gelohnt. Danke dafür.