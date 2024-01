Wie lange kann man von den Errungenschaften der Vergangenheit zehren? Wenn es um VR geht, ist die Antwort ziemlich lang. Jedes Mal, wenn behauptet wird, dass Virtual Reality als Konzept tot ist, kontern wir mit "Aber was ist mit Half-Life: Alyx? Astrobot?" Zwei Spiele, die mehr oder weniger das Schicksal des gesamten Mediums nun schon seit zu vielen Jahren tragen. Sicher, es gibt viele gute VR-Titel, wie Moss, Beat Sabre, Tetris Effect, Super Hot und so weiter, aber abgesehen von VR-Versionen bestehender großer Spiele wie Skyrim, Resident Evil und No Mans Sky fehlen die echten Spiele in voller Länge. Die AAA-Titel mit zweistelligen Spielstunden, die mit Skala, Grafik und Sound beeindrucken. Dies gilt insbesondere für Meta.

Während PC VR und Sony PSVR ihre beiden Flaggschiffe haben, auf die sie zurückgreifen können, gab es bisher kein Äquivalent für eigenständige Headsets wie Meta Quest. Sie mussten sich meist mit glorifizierten Tech-Demos begnügen, die zugegebenermaßen während ihrer kurzen Spielzeit von Zeit zu Zeit beeindruckten, aber mit Asgard's Wrath 2 ändert sich das komplett. Wir sprechen nicht nur von einem der besten und größten VR-Spiele, die jemals veröffentlicht wurden, sondern auch von einem der schärfsten Rollenspiel-Abenteuer, die ich je spielen durfte, unabhängig vom Format. Es ist die lang erwartete Killer-App der neuen Generation, und auf lange Sicht könnte es auch das Spiel sein, das mehr Entwickler dazu bringt, in das Medium zu investieren.

Allerdings war ich etwas verwirrt, als ich das Spiel zum ersten Mal startete. Es wurde mit meiner Meta Quest 3 gebündelt und sicherlich kann es sich ein wenig seltsam anfühlen, dass man sich dafür entscheidet, eine Fortsetzung zu einem Spiel hinzuzufügen, das bisher nur für PC VR (Oculus Rift) erhältlich war und damit wahrscheinlich jetzt ein völlig neues Publikum erreicht, aber ich hatte kein Problem damit. Am Anfang gibt es sogar eine kleine Zusammenfassung, die du anklicken kannst, wenn du möchtest. Hauptsächlich für die Lore, würde ich sagen. Das ist keine komplizierte Geschichte. Finde Loki und besiege ihn, bevor er das Universum zerstört. Das wars. Ich selbst schlüpfe in die Rolle eines sogenannten Kosmischen Wächters mit der Möglichkeit, vier verschiedene Formen von Protagonisten anzunehmen, alle mit ihren eigenen Stärken, Schwächen und nicht zuletzt Eigenheiten, und um in meiner noblen Mission erfolgreich zu sein, muss ich kompetente Krieger rekrutieren und den ägyptischen Göttern helfen, die über das ganze Land verstreut sind.

Eine offene Spielwelt im alten Ägypten anzusiedeln, war im Laufe der Jahre ein Erfolgsfaktor für viele Spieleentwickler und Asgard's Wrath 2 setzt diesen Trend fort, indem er Götter und mythologische Kreaturen in einem nicht enden wollenden Strom befriedigender Kämpfe auf mich wirft. Es gibt eine kleine Lernkurve, wie in den meisten Spielen, aber bald beherrsche ich sowohl Schwert als auch Bogen und alles dazwischen und ich tanze vielleicht nicht mit den anmutigsten Schritten durch die Dünen, aber ich fühle mich mächtig, stark und bereit für alles und das ist das Wichtigste hier. Bis ich nach ein paar Stunden dem ersten Boss von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehe. Ich habe schon große Bosse gesehen, aber nichts Vergleichbares, und ich bin sicherlich nicht übermütig, wenn ich da stehe und einen Feind anstarre, der so groß ist, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll, anzugreifen. Um ehrlich zu sein, weiß ich kaum, wo die Kreatur anfängt und aufhört. Ein geflügeltes Biest, das so nah an meinem Gesicht ist, dass ich fast den Wind in meinen Haaren spüren kann, aber ich muss einfach loslegen und auf das Beste hoffen.

Der Kampf ist schnell und dynamisch. Sicher, ich kann das Gefühl von echtem Gewicht vermissen, wenn ich ein Schwert schwinge oder eine Axt werfe, aber das ist kein Problem von Asgard's Wrath 2, sondern die Technologie selbst, sie ist noch nicht ganz so weit und hoffentlich wird es in Zukunft eine Lösung dafür geben. Aber jedes Duell hat ein Eigenleben. Zum einen, weil die verschiedenen Charaktere mit ihren eigenen einzigartigen Waffen und Spielstilen kommen, aber auch, weil ich mit einer beeindruckend großen Anzahl von Gegnern konfrontiert werde, obwohl es leider einige Wiederholungen an den falschen Stellen gibt, ohne etwas zu spoilern.

Meine Leviathan-ähnliche Axt in den Kopf einer abscheulichen Bestie zu werfen und sie dann für doppelten Schaden zurückzubeschwören, wird jedoch nie langweilig. Es ist jedes Mal genauso befriedigend, aber es ist auch nicht nur Fleisch und Kartoffeln. Sicher, Angriff ist oft die beste Verteidigung, aber manchmal ist Vollgas zu geben gleichbedeutend mit der Unterzeichnung eines eigenen Todesurteils. Es ist nicht ganz das Niveau von FromSoftware, was den Schwierigkeitsgrad angeht, aber es ist unbestreitbar eine Herausforderung. Durch das sorgfältige Studium meiner Gegner erhöhen sich die Überlebenschancen erheblich. Das Parieren mit dem Schwert und das Blocken mit dem Schild hat mir schon oft geholfen, wenn der Sand an meinen in Sandalen gekleideten Füßen rot geworden ist. Erfreulich ist auch, dass ich in der Regel nur einem oder zwei Gegnern gleichzeitig begegne und somit nicht wild herumfuchteln muss, in der Hoffnung, etwas zu treffen. Auch wenn das Tempo hoch ist, habe ich immer noch Zeit, nachzudenken und meine Angriffe oder meine Verteidigung zu planen.

Jetzt mag es so klingen, als wäre es nur ein langer Kampfsimulator, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. In Asgard's Wrath 2 gibt es viel zu tun und zu entdecken. Es ist keine komplett offene Spielwelt, aber sie ist nah dran und voller Rätsel, die ich im Gott-Modus lösen muss, was genau das ist, wonach es sich anhört. Ich, in einer beeindruckend gottgleichen Gestalt. Natürlich gibt es viele spannende Orte zu erkunden. Alle haben ihre eigenen Herausforderungen. Von Höhlen voller Skorpione bis hin zu Unterwassertempeln im Zelda-Stil. Ich habe immer meine Rekruten, die mir helfen, und sie sind nicht irgendwelche Rekruten, sie können auch andere Formen annehmen, aber in ihrem Fall sind sie Tiere. Was mich als Gamer glücklich macht, weil ich sie tatsächlich fahren kann und es nicht nur ein Erlebnis für sich ist, sondern auch eine großartige Möglichkeit, durch die weite Wüstenlandschaft zu reisen. Auch die Rollenspielelemente sind überraschend tiefgründig. Ich kann angeln, kochen, nach Schätzen und Materialien suchen, um meine Waffen und Rüstungen zu verbessern, und wenn ich meine hart verdienten Erfahrungspunkte bekomme, gebe ich sie für verschiedene Fähigkeiten aus, um besser zu werden. Ich kann mich auch dafür entscheiden, meine Gefährten zu verbessern, um sie noch nützlicher zu machen. Es gibt auch Community-Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen können, wenn Sie in der Stimmung sind.

Asgard's Wrath 2 ist ein außergewöhnliches Erlebnis, aber es muss erlebt werden. Man muss mit dem virtuellen Schwert in der Hand dastehen und es mit eigenen Augen sehen. Es gibt keine Möglichkeit, genau zu erklären, wie großartig es ist, egal wie viele Superlative ich verwende. Es ist das bisher größte VR-Spiel mit 60 glorreichen Stunden Hauptgeschichte und mindestens doppelt so viel, wenn du alles tun willst und das wirst du. Sobald ich in die reale Welt zurückgedrängt wurde, wollte ich einfach nur zurück. Sofort. Ich möchte nicht mit Wecker, Waschzeit, Brotdose, Hypothekenzahlungen und Schneeschaufeln hier sein. Nein, gib mir das Schwert, den Bogen und die Axt, und ich kann für immer bleiben. Es ist kein perfektes Spiel. Es gibt sich wiederholende Sequenzen und einige grafische Elemente halten nicht stand, aber als VR-Spiel ist es beispiellos und hätte sogar besser sein können, als es für Meta Quest 2 entwickelt wurde, und ich kann mir nicht vorstellen, wie gut es gewesen wäre, wenn es tatsächlich für Quest 3 optimiert veröffentlicht worden wäre.