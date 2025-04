Die dänische Firma Asetek ist, wie wir alle wissen, vor allem für ihre brillanten Wasserkühlungen bekannt, die seit vielen Jahren die perfekte Wahl für den leistungshungrigen Gaming-PC-Hersteller sind. Vor ein paar Jahren stürzten sie sich über ihren rennsportbegeisterten CEO kopfüber in die ständig wachsende Welt des Sim-Racing und ich war früh dran mit einer Rezension der viel gehypten Invicta Pedale, die mir nicht sehr gefielen. Seltsame Designlösungen und ein bizarr brutaler Widerstand in der Bremse, der die kürzeste Federwegstrecke in der Sim-Racing-Welt beinhaltete, machten sie zu einem extrem teuren Satz sehr mittelmäßiger Pedale. Glücklicherweise sind ihre Lenkradstände mit Direktantrieb besser und durchdachtere Gadgets.

Die Asetek Forte ist ihre "Mittelklasse"-Option, während die Invicta die Top-of-the-Line-Flaggschiff-Ausgabe ist und die La Prima ihre "Budget"-Alternative ist. Alle drei Lenkradstände sind aus Motoren und Steuerungstechnik aus dem finnischen Simucube konstruiert, und wenn ich es richtig verstehe, handelt es sich bei dieser Basis im Grunde um ein Simucube 2 Pro - zu einem deutlich günstigeren Preis als das finnische Original. Es sollte auch gesagt werden, dass sich das Asetek Forte besser anfühlt als das Simucube 2 Pro, obwohl es die gleichen Einstellungen hat und auf genau den gleichen Prämissen aufgebaut ist. Diese Basis als "erschwinglich" zu bezeichnen, ist daher eine echte Untertreibung, da sie Sie nur 900 £ kostet, was für diese Produktkategorie ziemlich beeindruckend ist.

Die Schnellkupplung ist brillant und die Force-Feedback-Effekte sind hervorragend.

Der Forte Wheelbase beherbergt einen 18 Nm starken Servomotor und genau wie bei konkurrierenden Radständen wissen wir heute, dass 18 Nm mehr als genug sind und dass es mehr auf das Verhältnis von Spitzenleistung und anhaltender Kraft ankommt als darauf, wie stark er über den Bruchteil einer Sekunde Kraft abgeben kann. Der Asetek Forte Wheelbase fühlt sich stark an, mindestens so stark wie mein älterer 25Nm Fanatec DD1, was viel über das anhaltende Drehmoment aussagt und darüber, dass die Force-Feedback-Protokolle, die in der Basis Forte verwendet werden, mehrere Jahre moderner sind als das, was ich täglich benutze.

Das Design der Lenkradstände von Asetek unterscheidet sich in mehr als einer Hinsicht von Simucube und liegt irgendwo zwischen dem Fanatec CSL DD mit den ausgeprägten "Kühlkörpern" an den Seiten und mit Details wie RGB-Streifen, die passend zu anderen Beleuchtungen in Ihrem Sim-Rig eingefärbt werden können. Es hat auch einen anderen Schnellspanner im Vergleich zu Simucube und noch dazu einen besseren, wenn Sie mich fragen. Die Lösung von Asetek ist sehr gut, eindeutig auf Augenhöhe mit dem von Mozas /Logitech /Simagic NRG inspirierten Schnellspanner und nur ein winziges, winziges Stück hinter der branchenführenden Krontec -Variante von Fanatec. Wenn wir nur über das Aussehen sprechen (was fast irrelevant ist, wenn wir über einen Lenkradstand in einem Sim-Rig sprechen), gefällt mir das Aussehen der Lenkradstände von Asetek nicht wirklich. Ich mag das Plastikgehäuse, die Streifen darauf, das Forte -Logo (das aussieht, als wäre es aus einer Lego Bionicles -Box entnommen worden) oder die RGB-Elemente nicht. Die Themen sind überall, und der Basis Forte fehlt das stilvolle und mechanische Gefühl, das beispielsweise Fanatec Clubsport DD Extreme oder Simucube 2 Pro bieten.

Werbung:

In Bezug auf das Design ist das dänische Asetek leider wirklich "überall". Viele verschiedene Themen, die gegeneinander kämpfen, wenn es um reine Ästhetik geht.

Umso besser sind aber auch die Montagemöglichkeiten und die Leistung. WieSimucube ein Sockel können Sie ihn an der Vorderseite mit einer speziellen Halterung montieren, die für diejenigen geeignet ist, die Aluminium-Rigs mit 80/40-Profilen betreiben, oder von unten, gegen eine flache Platte oder einen Tisch. Glauben Sie jedoch nicht, dass Sie dies mit einer kleinen Plastikklammer um Ihren Schreibtisch montieren können, um Eau Rouge mit 18 Nm Rückmeldung zu hämmern, da sonst Ihr Schreibtisch in Stücke klappert und Sie 15 Kilo Servomotor direkt auf Ihre Zehen fallen lassen. Für einen kräftigen Lenkradstand wie diesen, gelinde gesagt, benötigen Sie eine ernsthafte Ausrüstung.

Was die Leistung selbst betrifft, so ist es leicht, das Asetek Forte Wheelbase wirklich zu mögen. Das Force-Feedback in allen Spielen, die ich getestet habe (Raceroom, Automobilista 2, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione ) ist wirklich gut mit echter Stärke, vielen Details und einem geschmeidigen und angenehmen Fahrgefühl, das nie zu holprig wird. Nur das Fanatec DD Extreme toppt den Detailgrad und das glasklare Feedback von z.B. Rüttelstreifen und Schwerpunktverlagerung im Chassis, das Forte bietet. In dieser Preisklasse und derzeit ist das neueste Modell von Fanatec mit dem neuen Protokoll immer noch der Branchenführer. Der Forte Wheelbase neigt auch dazu, heiß zu laufen, wenn ich ihn auf hohe Einstellungen einstelle, um das gesamte Drehmoment von 18 Nm zu nutzen - sehr heiß, um genau zu sein. Allerdings gibt es fast keine Situation, in der man die Einstellungen in Bezug auf das reine Drehmoment bis zum Maximum aufdrehen muss - halbe oder etwas mehr als 10 Nm reichen in der Regel aus, für jeden, in allen Spielen.

Erschwinglich und leistungsstark ist wahrscheinlich der einfachste Weg, diesen Lenkradstand zu beschreiben.

Werbung:

Es besteht wirklich kein Zweifel, dass es sich um einen sehr guten Lenkradstand handelt, der zu einem sehr attraktiven Preis verkauft wird. Sie können diese Basis heute für 900 £ kaufen, was weniger als Fanatec Clubsport DD Extreme und deutlich weniger als Simucube 2 Pro ist. Und das ist ein wirklich, wirklich gutes Geschäft.