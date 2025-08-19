Die Asetek Invicta Formula Wheel kostet 1.249,99 €. Das ist eine verrückte Menge Geld für ein Sim-Racing-Rad, aber andererseits gibt es Räder, die ich für ungefähr den gleichen Preis getestet habe und die ihren wahnsinnigen Preis wert sind. Das Rad Invicta gehört nicht dazu. Leider. Ich denke, es hätte etwa halb so viel kosten sollen wie seine Konkurrenten, wenn man bedenkt, wie es sich in meinen Händen anfühlte, so wie sich ein wirklich gutes Sim-Racing-Lenkrad für etwa 600 € anfühlen sollte.

Jetzt haben die cleveren Dänen hinter Invicta eine günstigere Version dieses speziellen Rades in der Kategorie "Forte" (das ist ihre Mittelpreismarke) namens Asetek Forte Formula Pro herausgebracht, die 629,41 € kostet. Er hat zwar einen Körper aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff anstelle von Aluminium, das aus einem Stück gefräst wurde, und wird nicht mit Griffen ab Werk geliefert, da man diese separat kaufen muss, was den Preis für ein Komplettpaket auf rund 700 € bringt. Aber ansonsten ist dies genau das gleiche Lenkrad wie das, das doppelt so viel kostet, und es kann nur als echtes Schnäppchen bezeichnet werden, auch wenn es offensichtlich viel Geld ist.

Sie können Griffe nach Ihrem eigenen Geschmack und Ihrer Vorliebe kaufen. Lang, gerade, gebogen, stoffbezogen... Sie haben die Wahl.

Das Asetek Forte Formula Pro misst 30 Zentimeter, beherbergt einen 4,3-Zoll-LCD-Bildschirm mit Touch-Funktionalität mit einer Auflösung von 800 x 400 und ist mit 10 Drucktasten, drei Lenkrädern, sechs Daumentasten, zwei Schaltwippen und zwei magnetischen Schaltwippen ausgestattet. Auf der Rückseite befindet sich der eigene Schnellverbinder von Asetek, und für diejenigen, die das Lenkrad mit einer Moza-Basis oder einer Fanatec DD1 verwenden möchten, sind Metalladapter leicht erhältlich, um dies zu ermöglichen. Die Auswahl der Griffe erfolgt über die eigene Seite von Asetek, auf der vier verschiedene Optionen zur Auswahl stehen. Ich habe mich für die "Formula Regular Handles" entschieden, die aus einer Art kompaktem Gummi bestehen, das an die Plastikgriffe an meinem Cube Controls Rad erinnert, und sie sind sehr bequem. Es gibt auch mit Alcantara überzogene Griffe und LMP-Griffe, die an der Unterseite verbunden sind, wodurch das Lenkrad eher wie ein Hypercar-Lenkrad aussieht.

Dieses Rad sieht genauso aus wie die Invicta-Version, die genau doppelt so viel kostet, was ziemlich absurd ist.

Für mich gibt es immer zu viele Tasten für das, was ich mir jemals vorstellen könnte, an einem Lenkrad dieser Art zu verwenden. Ich brauche Rändelräder für die Bremsbalance und die Traktionskontrolle, dann brauche ich einen Knopf für die Kupplung und einen für die Scheibenwischer, und dann bin ich fertig. Die Funkverbindung mit dem Crew Chief kann auch mit einem der Druckknöpfe verbunden werden, aber dann gibt es immer 10 Tasten an diesen teuren Formula Style Lenkrädern, die ich nie anfasse, was schade ist. Aber so ist es. Es sollte auch gesagt werden, dass die Qualität der Tasten hier sehr hoch ist. Sie sind gut verarbeitet und vermitteln im Gegensatz zu vielen billigeren Alternativen ein luxuriöses Gefühl, wenn sie aktiviert werden, und vor allem die Daumenräder sind sehr gut.

Der kohlenstofffaserverstärkte Kunststoff bietet keinen Flex und ist wirklich attraktiv anzusehen.

Der Bildschirm ist ebenfalls goldrichtig, ebenso wie die RPM-LEDs, die hell sind und schnell reagieren. Ich mag den Griff und ich mag die Schnellverbindungsfunktion von Asetek sowie die Art und Weise, wie die Tasten an der Vorderseite des Rades platziert sind. Manchmal finde ich dieses Rad etwas kopflastig und würde gerne den Griff und meine Daumen weiter oben am Rad sehen, aber insgesamt ist die Ergonomie gut, sogar besser als ich erwartet hatte. Der einzige wirkliche Nachteil, den ich finden kann, ist die Tatsache, dass die Schaltwippen auf der Rückseite aus Hartplastik bestehen. Sie sind hart wie Granit und dick genug, um sich nicht zu verbiegen, und sie bieten auch ein zufriedenstellendes Klicken beim Schalten, während sie sich in meiner Hand vollkommen gut anfühlen, aber für über 600 € hätten sie entweder aus Aluminium oder Kohlefaser bestehen sollen, und sie hätten mindestens drei Zentimeter länger sein sollen.

Wenn du das Geld hast und wirklich ein LMP/Formel-Auto mit einem wirklich luxuriösen, gut gebauten Lenkrad fahren möchtest, ist es einfach, den Asetek Forte Formula Pro zu empfehlen, der bisher beste Kreation der Dänen. Jetzt hoffe ich nur, dass sie Pedale mit einem radikal anderen Design als ihren bestehenden herausbringen...

