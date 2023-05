Aschenputtel, Peter Pan Horrorfilme sind in Arbeit

HQ

Da immer mehr berühmte Geschichten gemeinfrei werden, wird es natürlich einige Horrorfilme der B-Klasse als Nebenprodukt davon geben. Jetzt hören wir von drei Projekten in Arbeit, die alle entweder nach einem kleinen Spaß oder einem massiven Flop klingen.

Winnie the Pooh: Death House ist keine Fortsetzung des schrecklichen Winnie the Pooh: Blood and Honey, sondern geht seinen eigenen Weg. Laut Variety wird sich der Film um "ein unerwartetes Klassentreffen in einem abgelegenen Landhaus drehen - ein Ereignis, das von Mitgliedern einer Sekte orchestriert wird, die als Kinder gnadenlos von den Gästen gequält wurden. Jetzt, Jahre später, sind sie auf grausame Rache aus."

Peter Pan Goes to Hell ist vielleicht der beste Titel auf dieser Shortlist, und der Einwohner von Neverland wird zu seiner ganz eigenen Version des amerikanischen Psychos, während er auf einen Amoklauf geht.

Cinderella's Curse wird nächsten Monat mit den Dreharbeiten beginnen und die berühmte Figur erneut auf einen eigenen Amoklauf gehen. "Dies ist eine unglaublich einzigartige Variante des Aschenputtels, das wir alle lieben und kennen. Es wird einige wirklich schreckliche Tode durch ihre Hände geben. Ich denke, die Gore-Hunde werden in meiner düsteren Nacherzählung einen Leckerbissen bekommen", sagte die Regisseurin Louisa Warren gegenüber Bloody Disgusting.

Freust du dich auf einen dieser Filme?