Ascendant Studios über zukünftige Immortals of Aveum-Spiele: "Ich denke, es besteht eine sehr gute Chance, dass so etwas passieren könnte"

Während wir uns noch etwas gedulden müssen, um den Debüttitel von Ascendant Studios, Immortals of Aveum, spielen zu können, da das Spiel auf August verschoben wurde" target="_blank">verschoben in den August, haben wir Immortals of Aveum Impressionen: Es ist eine Art Magie" target="_blank">vor kurzem hatten wir die Gelegenheit, den magischen Ego-Shooter noch einmal zu spielen , und es hat uns sehr aufgeregt über seinen Start und das Potenzial, das es für zukünftige Teile der Serie eröffnet.

In einem Interview mit dem CEO von Ascendant', Bret Robbins von Summer Game Fest Play Days, machte Robbins sehr deutlich, dass der Entwickler große Pläne für die Immortals of Aveum-Serie hat und hofft, dass er die Möglichkeit haben wird, das von ihm geschaffene Universum weiter zu erforschen.

Auf die Frage, auf welchen Teil des Spiels er sich am meisten freut, damit die Fans ihn selbst sehen können, sagte Robbins: "Es ist eine neue Welt, es ist eine neue Geschichte, ich möchte wirklich, dass die Leute die Geschichte genießen und wirklich mit Jak, der Hauptfigur, auf diese Reise gehen, um Aveum zum ersten Mal zu sehen. Es ist eine Welt, in die ich zurückkehren möchte, hoffentlich in anderen Spielen, und dies ist eine großartige Einführung in sie. Ich möchte einfach, dass die Leute wirklich Spaß daran haben, sich in sie verlieben und alles erkunden, was darin enthalten ist. Ich bin sehr stolz auf die Geschichte, ich bin sehr stolz auf das World-Building, das wir gemacht haben. Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute das sehen."

Wir baten Robbins um Klärung der Frage zukünftiger Immortals-Titel, worauf er antwortete: "Wir werden sehen. Es ist noch zu früh, um das zu sagen, wir sind noch nicht gestartet. Aber wenn die Resonanz auf das Spiel so positiv ist wie das, was wir gesehen haben, denke ich, dass es eine sehr gute Chance gibt, dass so etwas passieren könnte. Ich kann keine Versprechungen machen, aber es gibt viel mehr in dieser Welt und der Geschichte als das, was wir bisher erzählt haben."

Würdest du gerne sehen, wie Ascendant Studios die magische Welt von Aveum weiter erkundet?