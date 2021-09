Asano möchte Bravely-Serie fortsetzen

Seit letzter Woche dürfen PC-Spieler via Steam das JRPG Bravely Default II spielen, das Ende Februar auf der Nintendo Switch erschien. Im Gespräch mit der Famitsu sprach...

Bravely Default-Entwickler Silicon Studio zeigt mit einer heftigen Tech-Demo die neue Engine, die als Eigenentwicklung in Konkurrenz von Unreal und CryEngine gehen soll....

Erweiterte Version von Bravely Default: Flying Fairy

am 3. September 2013 um 11:09 NEWS. Von Martin Eiser

Der Nintendo 3DS-Titel Bravely Default: Flying Fairy soll in Japan als erweiterte Version unter dem Titel Bravely Default: For the Sequel erscheinen. 100 Verbesserungen...