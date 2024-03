As We Descend ist ein Roguelike-Deckbuilder, bei dem es darum geht, das Überleben der Menschheit zu sichern

Coffee Stain Publishing hat gerade den Vorhang für das erste Spiel des Entwicklers Box Dragon gelüftet. Dieser Titel, der als As We Descend bekannt ist, ist ein Roguelike-Deckbuilder, der die Spieler damit beauftragt, in die Tiefen der Erde einzutauchen, um das Überleben der Menschheit zu sichern.

As We Descend wird ein dystopisches Thema haben und die Spieler durch eine feudale Stadtlandschaft führen, um Verträge abzuschließen, Ressourcen zu plündern und gefährliche Monster zu bekämpfen – alles mit Einheiten, die in Form von Karten mit ihrer Kraft, Gesundheit und Fähigkeiten aufgebaut sind.

Kevin Chang von Box Dragon, der als Game Director von As We Descend gilt, hat erklärt: "Es fühlt sich an, als hätten wir erst gestern angekündigt, dass Box Dragon existiert, und hier sind wir über zwei Jahre später und enthüllen, wofür wir die ganze Zeit gearbeitet haben. Wir freuen uns sehr, mit den Spieltests in unserer geschlossenen Beta zu beginnen, um die Entwicklung unseres Spiels mitzugestalten. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, aber wir wissen, dass wir As We Descend mit der Hilfe von leidenschaftlichen Spielern, die dieses Genre lieben und begierig auf etwas Neues und Großes sind, zu einem S-Tier-Roguelike-Deckbuilder machen können."

Box Dragon ist ein neuer Entwickler, der sich aus ehemaligen Stunlock Studios und Riot Games Veteranen zusammensetzt. Wir kennen zwar noch nicht das genaue Veröffentlichungsdatum für diese Debüt-Veröffentlichung, aber As We Descend soll bald eine geschlossene Beta auf dem PC erhalten, für die Spieler ihr Interesse jetzt anmelden können.