Aryna Sabalenka spricht in der Vogue über die Trauer um ihren Vater und ihren Ex-Freund und ihr Recht, Gefühle zu zeigen

HQ

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist auf dem Cover der Mai-Ausgabe des Vogue-Magazins zu sehen, mit einem ausführlichen Interview, in dem die 28-jährige belarussische Spielerin über die Frustration über Niederlagen reflektiert und die richtigen Spieler manchmal ihre Wut und Wut zeigen müssen.

Sabalenka erinnert sich, dass sie anfangs "null Kontrolle" hatte und Matches verlor, die sie dominierte, weil sie "verrückt wurde". "Das ist die harte Seite des Athletenseins: Man kann nicht alles gewinnen. Dein Körper wird dich irgendwann stoppen, dich einschränken. Aber es ist auch die Schönheit des Sports. Es ist auch schön, wenn jemand Junges und Aufstrebendes die Weltrangliste schlägt. Wenn jemand alles gewinnen würde, wäre es nicht gerade unterhaltsam, zuzusehen", sagte sie.

Sabalenka hat vier Grand Slams gewonnen und zudem vier Grand-Slam-Finals verloren. Ihre Wutausbrüche sind allgemein bekannt. "Es ist okay, den Schläger zu werfen. Es ist okay zu schreien. Es ist okay, durchzudrehen. Manchmal muss man es einfach loslassen... Also bist du bereit, neu anzufangen und das Match zu spielen."

"Ich habe das Gefühl, wir alle denken: Okay, ich sollte jedes Match gewinnen. Wenn du nicht so denkst, was machst du dann? Wenn man unter den Top fünf ist und Grand Slams gewinnt, ist es nicht okay, mit Niederlagen klarzukommen. Das ist meine Einstellung", fügte sie hinzu.

Sabalenka über den Tod ihres Vaters und Ex-Freundes

Sabalenka sprach auch über den Trauerprozess nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters im Jahr 2019 (an Meningitis, als er 43 und Aryna erst 21 war) und über den scheinbaren Selbstmord ihres Ex-Freundes Konstantin Koltsov, der in Miami stattfand, wo Sabalenka zu dieser Zeit trainierte. Sie erinnert sich, dass sie anfangs mit der Polizei gestritten hat und sich weigerte, Kolstovs Tod zu glauben.

Sabalenka spielte wenige Tage später beim Miami Open, verlor in der dritten Runde und wurde dafür kritisiert, so kurz nach der Tragödie zu spielen. "Ich weiß nicht, ob es ein Klischee darüber gibt, wie man trauern soll. Ich habe das Gefühl, dass es in dieser Situation kein Richtig und Falsch gibt. Wir alle brauchen unterschiedliche Dinge. Für mich ist es der einzige Weg, wieder zur Arbeit zu gehen. Ich bin 28, aber manchmal denke ich, ich hätte im Leben alles erlebt, was man sich vorstellen kann."

Sabalenka gab außerdem zu, dass ihr Verlobter sie manchmal weinend im Bett fand, weil sie sich Rollen angesehen hatte. "Die sensibelsten Videos für mich sind, wenn ich sehe, wie Leute eine Familienreaktion posten, wenn ihr Kind etwas gewinnt, und ich stelle mir einfach vor, wie mein Vater auf mich reagieren würde. Ich weine wie verrückt, als hätte ich ihn gerade verloren. Es sind so viele Väter auf Tour, und wenn ich eine gesunde Beziehung und einen stolzen Vater sehe, denke ich: Mädchen, genieß es einfach, denn man weiß nie, was kommt. Du hast so ein Glück."