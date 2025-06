Aryna Sabalenka entschuldigt sich bei Coco Gauff für "unprofessionelle" Äußerungen: "Wir alle machen Fehler"

HQ

Aryna Sabalenka, die Nummer 1 der Tenniswelt, verlor im Finale von Roland Garros gegen Coco Gauff und war in ihrem ersten Finale bei den French Open frustrierend, das zugunsten der jungen Amerikanerin ausging. Sie war sehr betroffen von der Niederlage und hatte in ihrem ersten Interview nach dem Spiel angedeutet, dass Gauffs Sieg nur auf ihre Fehler zurückzuführen sei (sie beging 70 unerzwungene Fehler), und damit Gauffs Verdienst in der Partie heruntergespielt.

Nachdem er viel Gegenwind erhalten hatte, entschuldigte sich der Weißrusse bei Gauff, wie Eurosport Deutschland heute berichtete (via The Tennis Letter). Sabalenka sagte, dass sie nach dem Spiel mit Coco gesprochen habe: "Ich wollte mich entschuldigen und sicherstellen, dass sie weiß, dass sie es absolut verdient hat, das Turnier zu gewinnen, und dass ich sie respektiere."

"Das war einfach völlig unprofessionell von mir. Ich ließ mich von meinen Emotionen überwältigen. Ich bereue zutiefst, was ich damals gesagt habe", fügte sie hinzu. "Wir alle machen Fehler. Ich bin nur ein Mensch, der im Leben noch dazulernt. Ich glaube, wir alle haben diese Tage, an denen wir die Kontrolle verlieren. Der Unterschied bei mir ist: Die Welt schaut zu. Ich bekam danach viel mehr Hass für das, was ich tat, als die meisten Menschen. Was ich aber auch sagen will, ist: Ich habe danach mit Coco gesprochen – nicht sofort, sondern vor kurzem."

"Ich hatte nie die Absicht, sie anzugreifen. Ich war bei dieser Pressekonferenz super emotional und nicht sehr schlau. Ich bin nicht unbedingt stolz auf das, was ich getan habe. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es wieder aufgegriffen habe, mich ihm mit offenen Augen genähert und verstanden habe. Ich habe viel über mich selbst erkannt. Warum habe ich so viele Finals verloren? Ich wurde immer so emotional. Ich habe auch viel gelernt. Vor allem eines: Ich bin derjenige, der seinen Gegnern immer mit großem Respekt begegnet – egal ob ich gewinne oder verliere. Ohne diesen Respekt wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Es war eine harte, aber sehr wichtige Lektion für mich."