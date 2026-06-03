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Aryna Sabalenka bleibt weiterhin an der Spitze der WTA-Rangliste, doch ihr Warten auf ihren ersten Roland-Garros-Titel wird länger andauern: Die belarussische Spielerin hat bei den French Open mit 3:6, 7:5, 6:0 gegen die 22-jährige Russin Diana Shnaider, 25. gesetzt, verloren, da sie bei windigen Bedingungen nicht die Kontrolle behalten konnte. Sabalenka gewann den ersten Satz und führte im zweiten Satz mit 4:1, doch Shnaider gelang eine beeindruckende Aufholjagd und brachte das Match in den dritten Satz.

Und dann geschah etwas fast Unbekanntes: Sabalenka wurde zerschlagen und verlor zum ersten Mal seit 2024 einen Satz mit 0:6, in einem Spiel in Dubai gegen Donna Vekic. Shnaider behielt die Kontrolle, während Sabalenka verzweifelt war und nicht auf Shnaiders linke Vorhand reagieren konnte.

Sabalenka, die im letzten Jahr das Finale erreichte, aber gegen Coco Gauff verlor, kehrt nach Hause zurück, während Shnaider ein unerwartetes Halbfinale gegen die polnische Spielerin Maja Chwalinska vorbereitet, die auf Platz 114 der Welt rangiert ist und eine Märchenlaufbahn hat und als zweite Qualifikantin der Open Era das Halbfinale der Frauen in Paris erreichte, darunter der Sieg über den vierfachen Meister Iga Swiatek.

Es steht nun fest, dass die Gewinner von Roland Garros 2026 erstmals Meister im Damen- und Herreneinzel sein werden, während die anderen Halbfinalistinnen Marta Kostyuk und Mirra Andreeva sind.