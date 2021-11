Artwork zeigt alternatives Design von wenig genutztem Charakter im Darksiders-Universum

HQ

Die Darksiders-Reihe hat spielmechanisch eine interessante Evolution hinter sich, denn vom klassischen Actionspiel im Gewand eines The Legend of Zelda hat sich die Serie über die Jahre zum Open-World-Rollenspiel und schließlich zum Top-Down-Koop-Shooter entwickelt. Wie es um die Zukunft der Marke steht, ist nicht bekannt, doch der Art Director Anton Lavrushkin hat kürzlich neue Artworks vom Spiel auf seinem Artstation-Profil hochgeladen. Diese Bilder schreibt er THQ Nordic zu, denen die Rechte am Darksiders-Franchise gehören.

Aufgefallen ist die Angelegenheit, weil eine der neuen Zeichnungen einen Charakter namens Lilith zeigt, von der man bislang nur sehr wenig gesehen oder gehört hat. In der abgebildeten Form ist die Figur bislang nicht in Erscheinung getreten, was darauf hindeutet, dass es einen entsprechenden Kontext gab oder zumindest geben sollte. Ob uns das einen Blick auf die Zukunft der IP erlaubt, lässt sich nicht sagen.