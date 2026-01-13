Arturo Pérez-Reverte kritisiert die spanische Königliche Akademie dafür, dass sie sich vor Influencern beugt und Schriftsteller ignoriert

HQ

Arturo Pérez-Reverte, einer der prominentesten Autoren Spaniens, hat einen scharfen Angriff auf die oberste Sprachbehörde des Landes gestartet und ihr vorgeworfen, Standards gegenüber Social-Media-Trends und Online-Persönlichkeiten nachzugeben. Der Autor sagte, die spanische Königliche Akademie messe inzwischen Influencern mehr Gewicht als erfolgreichen Autoren bei.

In El Mundo argumentierte Pérez-Reverte, dass "ein analphabetischer Kommentator, YouTuber oder Influencer" die Sprache heute mehr prägen könne als ein Cervantes-Preisträger. Der Romanautor, selbst Mitglied der Akademie, sagte, die Ansichten professioneller Autoren würden bei Sprachentscheidungen zunehmend ignoriert.

Arturo Pérez-Reverte // Shutterstock

Genauer gesagt warf er der sogenannten "Anything Goes"-Fraktion der Akademie vor, Fehler zu tolerieren und Spanisch unter dem Vorwand, den alltäglichen Gebrauch widerzuspiegeln, trivialisieren. Schriftsteller, sagte er, tun mehr als nur die Sprache zu bewahren... sie gestalten aktiv ihre Zukunft und machen ihre Marginalisierung besonders schädlich.

Pérez-Reverte wies auch die Idee zurück, dass die Akademie lediglich dokumentieren sollte, wie Sprache verwendet wird, anstatt Korrektheit zu definieren. Die Akzeptanz jeder populären Konstruktion, warnte er, entleert das Konzept der korrekten Bedeutungssprache und öffnet die Tür für Druck aus Politik, Medien und sozialen Plattformen.

Die Akademie lehnte eine öffentliche Stellungnahme ab, aber Quellen sagten, seine Kritik werde formell geprüft. Sie fügten hinzu, dass Pérez-Reverte eingeladen werde, seine Argumente vor dem gesamten Gremium zu verteidigen, was darauf hindeutet, dass die Debatte darüber, wer die Entwicklung des Spaniers kontrolliert, noch lange nicht vorbei ist... Was hältst du von den Kommentaren des Autors?