Arturo Pérez-Reverte bringt Alatriste nach 14 Jahren zurück

Es ist lange her, dass Alatriste Abschied genommen hat. 14 Jahre, um genau zu sein. Jetzt werden sich die Fans von Arturo Pérez-Reverte jedoch freuen zu hören, dass er an diesem Dienstag ein neues Buch vorgestellt hat, das morgen, am 3. September, in die Buchhandlungen kommt.

Das Buch wird keinen Geringeren als Diego Alatriste, den ikonischen Schwertkämpfer, zurückbringen, wenn Arturo Pérez-Reverte seinen legendären Helden in Mission in Paris wiederbelebt, dem neuesten Teil der gefeierten historischen Saga, die nun von sieben auf acht Romane erweitert wird.

Trotz der langen Lücke zwischen den Veröffentlichungen spielt der Roman kurz nach den Ereignissen des vorherigen Teils und folgt spanischen Söldnern, die sich durch die Komplexität der Religionskriege in Frankreich kämpfen und dabei bekannte Gesichter aus der klassischen Literatur treffen.

