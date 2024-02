Artificer, der zu Devolver Digital gehört, wurde zuletzt entlassen

HQ

Das anhaltende Karussell der Entlassungen im Jahr 2024 geht weiter, denn jetzt hat Kotaku berichtet, dass der im Besitz von Devolver Digital befindliche Entwickler Artificer gezwungen war, 25 Mitarbeiter zu entlassen, mit der Absicht, in den kommenden Monaten weitere 10-12 zu entlassen.

Das polnische Studio lieferte zuletzt 2023 seinen rundenbasierten Strategietitel Showgunners ab, der die Entlassungswelle anscheinend nicht abwenden konnte, da rund die Hälfte des Entwicklerteams aus dem Studio entlassen wurde.

Was den Plan für die verbleibenden Mitarbeiter und diejenigen betrifft, die noch ein paar Monate bleiben, bevor sie entlassen werden, so arbeiten sie derzeit hart am nächsten Projekt des Entwicklers, das derzeit noch nicht angekündigt ist. Artificer soll auch ein weiteres Projekt in der Pipeline haben, das in die volle Produktion gehen wird, sobald dieses kommende, unangekündigte Projekt aus der Tür ist.