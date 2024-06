Arthur Morgan von Red Dead Redemption 2 heißt Sie herzlich willkommen bei Cattle Country

Bist du auf der Suche nach einer neuen gemütlichen Lebenssimulation, vielleicht etwas, das ein bisschen wie eine Mischung aus Red Dead Redemption und Stardew Valley ist? Wenn ja, haben die Leute bei Castle Pixel vielleicht die ideale Option.

In diesem Spiel, das als Cattle Country bekannt ist, geht es darum, sich in den Wilden Westen zu wagen, um ein Gehöft und eine Ranch zu bauen und wachsen zu lassen, während du lokale Siedler triffst und dich mit ihnen anfreundest und Banditen bekämpfst, die dein Vieh stehlen und rascheln wollen. Uns wurde versprochen, dass es in diesem Spiel 18 romantische Charaktere geben wird, sowie die Möglichkeit, auf der Suche nach Gold, Edelmetallen und Edelsteinen in den Bergbau zu gehen. Für die Jäger da draußen wird es auch die Möglichkeit geben, Lebewesen in den örtlichen Wäldern aufzuspüren, so dass Sie den Nervenkitzel der Jagd genießen oder einfach nur Ihre Nahrungsressourcen auffüllen können.

Cattle Country hat derzeit kein Veröffentlichungsdatum oder -fenster, aber wir wissen, dass es irgendwann in der Zukunft für den PC erscheinen wird. Um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was dieses Lebenssimulationsspiel bieten wird, können Sie sich den Enthüllungstrailer unten ansehen, der von keinem Geringeren als Arthur Morgan von Red Dead Redemption 2, Mr. Roger Clark, gesprochen wird.