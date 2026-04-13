Artemis-II-Astronauten nach historischem Mondflug: "Die Erde war ein Rettungsboot im Universum"

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Die Besatzung der Artemis II kehrte nach Houston nach einer rekordverdächtigen Tiefraummission zurück, die die Menschen weiter von der Erde entfernte als jedes andere Raumfahrzeug seit der Apollo-Ära von der Erde brachte.

Die vier Astronauten (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch und Jeremy Hansen) kamen nach dem Landen vor der Küste von San Diego am Ellington Field nahe dem Johnson Space Center der NASA an, wo sie ihre fast zehntägige Mondreise beendeten.

Bei der Begrüßungsveranstaltung reflektierte die Besatzung über die emotionalen und psychologischen Auswirkungen des Besuchs der Erde aus dem tiefen Weltraum. Christina Koch beschrieb den Planeten als "dieses Rettungsboot, das im Universum hängt."

Während der Mission erreichte das Raumfahrzeug eine maximale Entfernung von mehr als 400.000 km von der Erde (und übertraf damit den Apollo-13-Rekord) und bot beispiellose Blicke auf die Rückseite des Mondes sowie eine seltene totale Sonnenfinsternis aus dem tiefen Weltraum.

Die Mission ist ein wichtiger Meilenstein im umfassenderen Artemis-Programm der NASA, das darauf abzielt, Menschen in den kommenden Jahren auf die Mondoberfläche zurückzubringen und schließlich eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond zu etablieren. Zukünftige Missionen werden voraussichtlich Mondlandungstests und Orbitalandockübungen als Vorbereitung auf die langfristige Erkundung umfassen.

Was das Willkommensevent angeht, können Sie es unten ansehen: