Artbook World of Cyberpunk 2077 entdeckt

Wir wissen aus sicherer Quelle, dass es bereits einige Spieler gibt, die die verbleibenden Tage bis zum Release von Cyberpunk 2077 am 16. April 2020 auf ihrem Kalender abzählen. Nur wenige Tage später wird ein Artbook mit dem Titel The World of Cyberpunk 2077 verabschiedet, in dem uns CD Projekt Red einen genaueren Blick auf ihr großes Rollenspiel erlaubt. Dem Amazon-Eintrag der Deluxe Edition zufolge werden wir darin eine haptische Karte von Night City finden, mit der wir unsere Routen ganz altmodisch planen können, während wir durch die Straßen rauschen. Es gibt auch ein Poster von Johnny Silverhand, Tattoos im Design des Spiels und Sammel-Postkarten mit flippigen Motiven.

Neben Night City wird es in diesem Werk auch um die Hintergründe des Spiels gehen, also die Welt, ihre Technologie, Waffen und Fahrzeuge. Dark Horse und CD Projekt Red werden The World of Cyberpunk 2077 am 21. April veröffentlichen. Aktuell listen Online-Händler den Artikel für etwa 100 Euro, was hoffentlich nur ein Platzhalter-Preis ist. Falls ihr jetzt mehr über die Welt von Cyberpunk 2077 und die verschiedenen Kunststile der Stadt erfahren wollt, dann haben wir einen kleinen Lesetipp für euch: Vor einer Weile führten wir ein spannendes Interview mit einer der Designerinnen von CD Projekt Red über eben dieses Thema.

Quelle: VG247.