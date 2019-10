Artbook listet Lilith aus Diablo II zu Bösewichten von Teil IV

Die Ankündigung von Diablo IV auf der Blizzcon 2019 scheint so gut wie bestätigt zu sein, so viele Informationen zum Projekt geistern gerade durch das Internet. Die meisten Details gehen auf ein Artbook zurück, das mittlerweile aber natürlich nicht mehr einsehbar ist. Trotzdem scheint eine weitere Seite aus diesem Werk ihren Weg in das Internet gefunden zu haben. Der Insider WeakAuras konnte deshalb kürzlich über Lilith sprechen, die Mutter der Dämonen.

Diese Figur erschien zum ersten Mal für einen kurzen Moment in Diablo II und wenn dieses Bild echt sein sollte, dann könnte einiges darauf hindeuten, dass Lilith in Diablo IV eine noch viel größere Rolle spielen wird. Das Design wurde jedenfalls bereits angepasst, jetzt erinnert sie uns an die Königin der Klingen aus Starcraft. Nach wie vor können wir die Echtheit dieser Details nicht bestätigen und deshalb weisen wir darauf hin, dass es sich bei dieser Meldung um ein Gerücht handelt. Unabhängig davon steht die Blizzcon 2019 vor der Tür, am kommenden Wochenende werden wir mehr wissen.