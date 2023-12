Art of Rally ist ab heute kostenlos im Epic Games Store erhältlich

HQ

Um Weihnachten und Neujahr herum ist es für den Epic Games Store zur Tradition geworden, das Tempo zu erhöhen, wenn es darum geht, seinen Nutzern kostenlose Spiele anzubieten, und im Moment wird jeden Tag ein neuer Titel veröffentlicht, den wir herunterladen können. Das heutige Angebot kommt in Form von Art of Rally, das hier bis 16 Uhr GMT gekauft werden kann.

Wir bei Gamereactor mochten Art of Rally, als es Ende 2020 veröffentlicht wurde, und wenn Sie daran interessiert sind, zu lesen, was Petter Hegevall in seiner Rezension geschrieben hat, können Sie dies hier tun.