Art Director von Dying Light 2 verlässt Techland nach 20 Jahren

In den letzten Jahren hat Techland häufig wiederholt, dass noch fleißig an Dying Light 2 gearbeitet wird. Vor zwei Wochen erst hat sich der Lead Game Design Director Tymon Smektala auf Discord zu Wort gemeldet, um die Spieler auf kommende Updates zum Stand der Entwicklung hinzuweisen. 2021 soll das Spiel erscheinen, doch nach vielen Verschiebungen und Berichten unzufriedener Angestellter haben einige Leute den Glauben an das Projekt verloren.

Deshalb ist es doppelt schade, dass ein weiterer, wichtiger Mitarbeiter das Studio mitten in dieser Phase der Produktion verlassen hat. Pawel Selinger, seines Zeichens Art Director bei Dying Light 2, gab auf einem beruflichen Portal bekannt, dass er Techland nach insgesamt 21 Jahren verlassen hat. Eigenen Aussagen zufolge trennt er sich im Guten vom Unternehmen und wünscht seinen früheren Arbeitskollegen alles Gute für die Zukunft.