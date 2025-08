Arslan Ash zum Evo 2025 Tekken 8 Champion gekrönt

HQ

Auf der Evo 2025 fanden am vergangenen Wochenende viele Turniere statt, aber eines der größten Turniere war zweifellos das Tekken 8 -Event, bei dem über 2.500 Teilnehmer um einen Teil des Preispools von 30.000 $ kämpften.

Nach einer zermürbenden Reihe von Matches wurde schließlich das große Finale zwischen Arslan "Arslan Ash" Siddique aus Saudi-Arabien und Atif "Atif Butt" Ijaz ausgetragen, wobei das Match eine großartige Demonstration des Potenzials von Anna war, ein Charakter, den beide Spieler gerne verwenden.

Arslan Ash setzte sich am Ende durch, obwohl sie die erste Runde in einem Anna gegen Anna epischen Epos verlor. In der zweiten Runde feierte Arslan Ash ein Comeback, nachdem sie zu Nina gewechselt waren und sich als zu viel für das Gameplay von ATIF Anna erwiesen hatten.

Mit diesem Ergebnis ging Arslan Ash mit einem Preisgeld von 12.000 US-Dollar und einer Trophäe nach Hause.