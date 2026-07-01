Arslan Ash behält Tekken 8 Titel bei Evo 2026

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Wenn es um Tekken 8 und das in Las Vegas ansässige Evolution Championship Series Festival geht, gibt es eigentlich nur einen Namen, der erwähnenswert ist: Arslan "Arslan Ash" Siddique. Seit Tekken 8 veröffentlicht wurde und auf dem Fighting-Game-Festival in Sin City vorgestellt wurde, hat Arslan Ash den Titel sowohl 2024 als auch 2025 und jetzt auch 2026 gewonnen.

Arslan Ash besiegte schließlich Jeong "Rangchu" Hyeon-ho im Grand Final, wobei dies ein Rückkampf im Upper Bracket Final war, wobei Arslan Ash beide Spiele gewann (3:2 im Grand Final und 3:1 im Upper Bracket). Das bedeutet, dass Arslan Ash mit 28.000 Dollar Preisgeld nach Hause reisen wird, aber er hat sich auch einen Platz im Tekken World Tour Finals 2026 verdient, wenn sie schließlich ankommen.

Da Arslan Ash und Rangchu sich bereits für die Esports-Weltmeisterschaft qualifiziert hatten, wurden die Plätze beim Pariser Festival an die vierten, fünften, sechsten und achten Spieler vergeben (der Drittplatzierte Yoon "LowHigh" Sun-woong und der Siebtplatzierte Daichi "Nobi" Nakayama hatten bereits einen Platz gesichert), was bedeutete, dass Jeon "Jeondding" Sang-hyun, Oh "Meo-IL" Dae-il, "Qasim Meer" und Jarrad "NinjaKilla" Gooden werden alle an der kommenden Veranstaltung teilnehmen.