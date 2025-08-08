Arsenal wird auf absehbare Zeit ein eFootball exklusiver Club bleiben

HQ

Konami' s eFootball hat nicht annähernd so viele exklusive Clubs wie die EA Sports FC -Serie von EA, aber es gibt einige sehr große Namen, die sich dem Spiel angeschlossen haben. Von Spaniens LaLiga ist FC Barcelona ein solches Beispiel, während Borussia Dortmund Deutschlands Bundesliga Repräsentant ist, sowohl AC Milan als auch Inter Milan die Aufnahme ItalienSerie A s hervorheben, und für das Vereinigte Königreich Premier League werden sowohl Manchester United als auch Arsenal vorgestellt.

Was das letztgenannte Team betrifft, so hat Konami bekannt gegeben, dass es eine Partnerschaftsverlängerung mit dem Gunners abgeschlossen hat, einen mehrjährigen Vertrag, der weiterhin Arsenal, seine Trikots, sein Stadion und seine verschiedenen Spieler sehen wird, die alle exklusiv im Fußballspiel zu sehen sind. Wenn du gehofft hast, Bukayo Saka oder Martin Odegaard zu deiner Ultimate Team Crew hinzuzufügen oder vielleicht in der Emirates Stadium in EA Sports FC 26 zu spielen, wirst du das nicht können, und das wird sich auch für einige Zeit nicht ändern.

Der Chief Commercial Officer von Arsenal, Juliet Slot, sagte zu diesem Schritt: "Wir sind unglaublich stolz auf unsere langjährige Partnerschaft mit Konami und freuen uns darauf, dieses nächste Kapitel unserer gemeinsamen Reise zu beginnen. Die Langlebigkeit unserer Partnerschaft stärkt unsere gemeinsamen Werte von Innovation und Fortschritt, und wir freuen uns, dass Arsenal auch in den kommenden Jahren ein zentraler Bestandteil des Spiels sein wird."

Um dieses Angebot zu feiern, können sich bis zum 13. August eFootball Spieler eine Odegaard Spielerkarte und einen Avatar im Spiel schnappen, um zu feiern, dass der Mittelfeldspieler ein neuer Club Ambassador im Spiel wird.