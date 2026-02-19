Arsenal-Trainer Arteta nach überraschendem 2:2-Unentschieden gegen Wolves: "Wir haben den Schlag verdient"

HQ

Wenn Arsenal am Ende das Premier-League-Rennen gegen Manchester City verliert, dann nicht wegen eines einzigen Spiels. Schließlich war ihre bisherige Serie alles andere als perfekt, mit sieben Unentschieden und drei Niederlagen. Das 2:2-Unentschieden am Mittwoch gegen die Wolves wird jedoch als einer der niedrigsten Punkte in Erinnerung bleiben, da es Punkte an das schlechteste Team der Liga verlor, das nach nur 10 Punkten in der Saison mit Sicherheit nächste Saison absteigen wird.

"In der zweiten Halbzeit haben wir nichts gezeigt, was auch nur annähernd an das Niveau heranreicht, das in dieser Liga zum Sieg verlangt wird", sagte Trainer Mikel Artetal. "Wenn du auf diesem Level und an der Spitze bist, musst du den Schlag einstecken, heute haben wir den Treffer verdient."

Arsenal kassierte in der 94. Minute ein Gegentor, erlitt ein 2:2-Unentschieden gegen Wolves und riskierte ernsthaft ihre Chancen, in drei Monaten den Premier-League-Titel zu holen. Das Ergebnis lässt Arsenal mit 58 Punkten und Manchester City mit 53 Punkten... aber nachdem ich ein Spiel weniger gespielt habe, beträgt der Hebel nur zwei Punkte.

Viele weisen darauf hin, dass Arsenal nicht das Zeug dazu hat, ihr Niveau zu halten und endlich die 22-jährige Wartezeit auf einen Meistertitel zu beenden. Was glaubst du, wird passieren?

Manchester City trifft am Samstag, den 21. Februar um 20:00 Uhr GMT auf Newcastle, während Arsenal am Sonntag um 16:30 GMT auf Tottenham trifft.