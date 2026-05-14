Arsenal-Spieler befinden sich "in einem wirklich guten emotionalen Zustand", da sie auf ein historisches Doppel abzielen

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Arsenal-Trainer Mikel Arteta sagte, dass die Moral des Teams hoch sei, da sie die letzten drei Spiele der Saison bestreiten, in denen sie ein historisches Doppel gewinnen könnten: erstmals die Champions League und erstmals seit 2004 die Premier League. Doch vor dem Champions-League-Finale gegen PSG am 30. Mai (vielleicht weil sie wissen, dass sie gegen die französischen Meister am wenigsten favorisiert sind) konzentriert sich Arsenal auf die Premier League, wo sie weiterhin das Rennen haben, aber gegen Manchester City, das zwei Punkte zurückliegt, fast keine Fehlerfreiheit hat.

In der Pressekonferenz vor dem Spiel am Montag sagte Arteta: "Das Team ist wirklich präsent. Es ist das Leben im Moment.Emotional ist es in einem wirklich guten Zustand. Das Energieniveau ist das richtige."

Einen Monat später wurde ihr großer Vorsprung in der Liga durch eine Serie von Niederlagen verringert, während Manchester City es sogar schaffte, ihn zu überholen. Doch drei Siege in Folge, darunter die Rettung durch den VAR am vergangenen Sonntag, sowie das 3:3-Unentschieden von Manchester City, haben ihre Aussichten verbessert in einem Moment, in dem alle Experten und Fans mit einem weiteren emotionalen und sportlichen Zusammenbruch gerechnet hatten.

"Wir haben jetzt die meisten Spieler verfügbar. Okay, wir haben Ben White neulich verloren, aber die anderen kommen auch zurück. Alle sind so begeistert und so positiv, wie wir die Saison beenden können", fügte Arteta hinzu.

Wenn Arsenal die letzten beiden Spiele gewinnt, gegen Burnley am 17. Mai und gegen Crystal Palace (zu Hause) am 24. Mai (auswärts), werden sie Meister sein, alles liegt in ihren Händen. Arsenal konnte sich einen Ausrutscher leisten, aber nur, wenn auch Manchester City in den letzten beiden Spielen scheitert, gegen Bournemouth am 19. Mai (auswärts) und Aston Villa (zu Hause) am 24. Mai.