Bukayo Saka, der 24-jährige rechte Flügelspieler, der seit seinem siebten Lebensjahr bei Arsenal spielt, wird weiterhin im Nord-Londoner Team bleiben und wird der bestbezahlte Fußballer im Kader. BBC berichtet, dass Saka einen neuen Fünfjahresvertrag bei Arsenal unterschrieben hat und über 300.000 Pfund pro Woche verdienen wird, womit er der bestbezahlte Spieler des Kaders ist.

Saka gab 2018 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft bei Arsenal. Sakas vorheriger Vertrag sollte 2027 auslaufen, aber dieser neue Vertrag hält ihn bis 2031 bei den Gunners und verhindert Angebote anderer Vereine.

Mit Arsenal hat Saka einen FA Cup und zwei FA Community Shields gewonnen, aber sie sind in einer guten Position, um die Premier League zu gewinnen, was ihr erster Meistertitel seit 2004 wäre. Arsenal liegt vier Punkte vor Manchester City, doch jüngste Fehltritte von Arsenal in der Liga haben den Rückstand in den letzten Wochen verkürzt.

Arsenal steht außerdem im Achtelfinale der Champions League und im Achtelfinale des FA Cups. Saka wird voraussichtlich auch von Thomas Tuchel für die Weltmeisterschaft nächsten Sommer nominiert.