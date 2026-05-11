Arsenal ist zufrieden mit einer der umstrittensten VAR-Entscheidungen in der Geschichte der Premier League

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Arsenal bleibt nach einem dramatischen Ende des Spiels gegen West Ham, das 1:0 für die Gäste Arsenal endete, mit dem, was viele als die folgenreichste VAR-Entscheidung der Geschichte bezeichnen, weiterhin in Führung im Premier-League-Rennen - eine, die das Schicksal beider Teams in radikal entgegengesetzte Richtungen besiegeln könnte: Arsenal näher an der Meisterschaft, und West Ham stand kurz vor dem Abstieg.

Es geschah mit einem Tor von Callum Wilson für West Ham in den letzten Sekunden des Spiels, das zunächst von allen im Stadion vergeben und gefeiert wurde, während Arsenal erkannte, dass sie ihre beste Chance auf den Meistertitel vergeben hatten. Doch die Arsenal-Spieler protestierten, und der VAR benötigte vier Minuten, um das Spiel zu überprüfen, was dazu führte, dass das Tor wegen eines vorherigen Fouls gegen Arsenals Torwart David Raya kurz vor dem Tor aberkannt wurde.

Die Reaktionen in sozialen Medien und Sportsendungen waren heftig, viele sagten, Arsenal habe auf dieselbe Taktik angegriffen (Ecken und Standardsituationen mit vielen Leuten im Strafraum), was ähnliche Fouls verursachte, die dort nicht gepfiffen wurden. Viele sprachen von "Raubüberfällen" und Doppelmoral.

Aber die Konsequenzen sind klar: Wenn Arsenal ein Unentschieden erlitten hätte, wären sie praktisch gleichauf mit Manchester City (City hat noch ein Spiel weniger gespielt) und müssten in den Tiebreaker zurückkehren, wenn beide alle verbleibenden Spiele gewinnen würden, während West Ham zum Abstieg verurteilt wäre, wenn Tottenham ihr Spiel am Montagabend gewinnt ...