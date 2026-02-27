Arsenal "gewinnt" das Champions-League-Unentschieden, angesichts der hohen Chancen, die Champions League 2026 zu gewinnen

HQ

Die Champions-League-Auslosung, die am Freitag stattfand, definierte nicht nur die Achtelfinalbegegnungen im März, sondern auch alle potenziellen Rivalen, denen jedes Team auf dem Weg ins Finale begegnen wird. Das ist auch eine große Information, denn einige Teams hatten eindeutig mehr Glück als andere, was die Entscheidung des Champions-League-Turniers angeht:

Natürlich kann alles passieren... aber Experten und Analysten entscheiden bereits, wer Favorit auf den Gewinn der Champions League 2026 ist, abhängig nicht nur von ihren Stärken, sondern auch von der Stärke oder Schwäche ihrer Rivalen... und Arsenal ist laut einer schnellen Studie von Opta ein klarer Gewinner.

Nach dem Unentschieden analysierte Opta die prognostizierten Rivalen für jedes Team und stellte fest, dass Arsenal der große Favorit ist, mit fast 28 % Chancen, in diesem Jahr die Champions League zu gewinnen. Das ist fast doppelt so viel wie der zweite Favorit, Bayern München.

Unterdessen hat der Vorjahressieger, Paris Saint-Germain, weniger als fünf Prozent Chance, und europäische Giganten wie Barcelona, Real Madrid und Chelsea bekommen im Vergleich zum Nordlondoner Team ebenfalls deutlich geringe Chancen.

Teams mit höheren Chancen, die Champions League 2025/26 zu gewinnen:

Dies ist die aktualisierte Liste der Chancen, die Champions League 2025/26 zu gewinnen, laut Opta (via BBC):



Arsenal – 27,40 %



Bayern München – 14,28 %



Liverpool – 12,83 %



Man City – 10,79 %



Barcelona – 7,72 %



Chelsea – 6,86 %



Newcastle – 4,66 %



Paris St-Germain – 4,64 %



Real Madrid – 2,78 %



Sportlichkeit – 2,73 %



Atletico Madrid – 2,00 %



Tottenham – 1,22 %



Atalanta – 1,06 %



Bayer Leverkusen – 0,47 %



Bodo/Glimt – 0,39 %



Galatasaray - 0,17 %



Arsenal, im blauen Pfad platziert, trifft im Achtelfinale auf Bayer Leverkusen, und wenn sie gewinnen, treffen sie im Viertelfinale auf Bodo/Glimt oder Sporting CP, theoretisch drei der schwächsten Teams. Die einzige große Herausforderung wären die Halbfinals, bei denen das stärkste Team, auf das sie treffen könnten, Barcelona, Atlético, Tottenham oder Newcastle sind.

Was hältst du von dieser Aktualisierung der Chancen, die Champions League zu gewinnen? Glauben Sie, dass Arsenal dieses Jahr endlich seinen ersten Europapokal gewinnen wird?