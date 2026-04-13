Arsenal erleidet einen schweren Rückschlag bei den Premier-League-Ambitionen: Die Chancen, den Titel zu gewinnen, halbierten sich fast

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Arsenal erlitt an diesem Wochenende im Rennen um die Premier League einen schweren Rückschlag, als sie Bournemouth mit 2:1 verloren, während Manchester City Chelsea mit 0:3 deklassierte. Damit liegt Arsenal sechs Punkte vor Manchester City, aber City hat noch ein Spiel weniger gespielt, ein Duell gegen Crystal Palace, das möglicherweise erst Mitte bis Ende Mai stattfindet.

Wenn Manchester City derzeit alle verbleibenden Spiele gewinnen würde, hätten sie die gleichen Punkte wie Arsenal, da beide Teams am nächsten Sonntag, dem 19. April (16:30 BST, 17:30 CEST), antreten. Und City kommt in deutlich stärkerer Form: Sie besiegten Chelsea am Sonntag mit 3:0, sie besiegten Liverpool mit 4:0 im FA Cup und sie besiegten Arsenal mit 2:0 im EFL-Cup-Finale.

Laut dem Sportvorhersage-Account Polymarkert Sports hat Arsenal nun 56 % Chance, die Premier League zu gewinnen, gegenüber 88 % vor einem Monat. Unterdessen sind die Chancen von Manchester City seit dem 15. März von 14 % auf 43 % gestiegen.

Aber angesichts der 'Siegerträgheit' von Manchester City, der Tatsache, dass Arsenal diese Woche ebenfalls in der Champions League spielt, nur wenige Tage vor dem entscheidenden Spiel am nächsten Wochenende, und der jüngsten Geschichte, dass Arsenal in den letzten Ligaphasen zusammenbricht, könnte Manchester City bei einigen klaren Favoriten sein...

Manchester City hat außerdem weitere Wettbewerbe: Am 25. April spielen sie das FA-Cup-Halbfinale, und falls sie gewinnen, würden sie am 16. Mai ins Finale kommen. Wenn Arsenal diese Woche Sporting besiegt, stehen sie am 28. oder 29. April und am 5./6. Mai in einem Hinspiel-Halbfinale gegen Atleti oder Barça an.

Wenn Manchester City nächsten Sonntag Arsenal besiegt und beide Teams ihre verbleibenden Spiele gewinnen, würde der Titel nach der Tordifferenz vergeben... Wie denken Sie, werden Sie die Premier League 2025/26 gewinnen?