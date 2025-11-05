Arsenal baut seine ungeschlagene Serie mit dem zehnten Sieg in Folge aus und stellt den Rekord aus dem Jahr 1903 ein

HQ

Arsenal und Bayern bleiben die einzige Mannschaft mit 12/12 Punkten in der Champions League (vor den Spielen am Mittwoch), nachdem sie in der Nachmittagsschicht Slavia Praha mit 3:0 besiegt haben. Mit 12 Punkten, vier Siegen und 11 Toren Differenz (genauso viel wie Bayern München nach dem Sieg gegen PSG) und an der Tabellenspitze der Premier League mit einem deutlichen Abstand von sechs Punkten vor Manchester City und sieben vor Liverpool ist das ein Hinweis darauf, dass Arsenals hervorragende Saison im letzten Jahr nur ein Aufwärmen war.

Kapitän Bukayo Saka erzielte das erste Tor per Elfmeter nach einem Handspiel von Lukas Provod, dann erzielte Mikel Merino, der in der Premier League normalerweise nicht in der Startelf steht, einen Doppelpack.

Das Ergebnis gegen Prag bedeutet, dass sie acht Mal zu Null gespielt haben, was dem Klub seit 1903 in zwei Spielzeiten nicht mehr passiert ist, wie die BBC berichtete. Ein Rekord von vor über einem Jahrhundert und eine Siegesserie von zehn Spielen in allen Wettbewerben (in der Premier League gab es bisher nur ein verlorenes Spiel und ein weiteres Unentschieden).

Arsenal vs. Bayern, das große Duell am nächsten Champions-League-Spieltag

Am kommenden Champions-League-Spieltag wird es jedoch ein entscheidendes Duell um die Champions-League-Tabelle, wenn Arsenal Bayern München zu Hause empfängt... und die Deutschen haben in dieser Saison bisher kein einziges Spiel verloren oder unentschieden gespielt. Es wird am 26. November um 21:00 Uhr MEZ sein.