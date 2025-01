Arozzi Chairs als Hauptsponsor für die Northern League of Legends Championship 2025 benannt

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass die Saison 2025 Northern League of Legends Championship (NLC) beginnt, da die höchste Spielklasse der UK & Ireland und Nordic European Regional League (ERL) für die kompetitive LoL ab dem 15. Januar für ihre Saison 2025 zurückkehrt. In diesem Sinne wurden einige Last-Minute-Ankündigungen gemacht, und was das angeht, haben wir jetzt einen Hauptsponsor und ein abschließendes Team, über das wir berichten können.

Für den Anfang wird das endgültige Team Los Ratones sein. Dieser Erweiterungskader besteht aus einem Kader mit einem großen Namen, denn der Kader besteht aus Simon "Thebausffs" Hofverberg, Veljko "Velja" Čamdžić, Tim "Nemesis" Lipovšek, Juš "Crownie" Marušič und dem ehemaligen LEC-Veteranen Martin "Rekkles" Larsson. Der Kader wird auch von Caster Marc "Caedrel" Lamont gecoacht.

Los Ratones wird in der Kampagne 2025 neben Bulldog Esports, DMG Esports, Lundqvist Lightside, NORD Esports, Ruddy Esports, Venomcrest Esports, Verdant, Rich Gang Esports und KAOS e-sport antreten.

Was den Hauptsponsor betrifft, so wird dies der Stuhlhersteller Arozzi Chairs sein. Dieser Deal beinhaltet auch die Namensrechte für die Liga, was bedeutet, dass die NLC 2025 in Zukunft als Arozzi NLC bezeichnet wird. Andernfalls können wir im Rahmen des Deals "besondere Inhalte, Werbegeschenke und vieles mehr" erwarten.