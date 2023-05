Arnold wird nie wieder in die Rolle des Terminators schlüpfen

HQ

Es fing alles so unglaublich gut an. James Camerons erster Terminator-Film war der Anfang von etwas Großem und die Fortsetzung, Terminator 2: Tag der Abrechnung, wurde seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1991 als der vielleicht beste Actionfilm aller Zeiten gefeiert. Doch dann ging es ziemlich schnell bergab. Terminator 3 war eine Lachnummer, ganz zu schweigen von Terminator: Salvation, Genysis und dem neuesten Teil der Franchise - Dark Fate. In einem kürzlichen Interview mit The Hollywood Reporter sprach Arnold Schwarzenegger selbst über seine Ansichten zu Terminator und warum er nie wieder in die Rolle des T-800 zurückkehren wird.

"Das Franchise ist noch nicht fertig. Ich bin fertig. Ich habe die Botschaft laut und deutlich verstanden, dass die Welt mit einem anderen Thema weitermachen will, wenn es um Terminator geht. Irgendjemand muss sich eine gute Idee einfallen lassen. Der Terminator war maßgeblich für meinen Erfolg verantwortlich, daher habe ich ihn immer sehr gerne betrachtet."

Wie soll der nächste Terminator-Film aussehen und worum soll es gehen?

Quelle!