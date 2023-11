Arnold Schwarzenegger über die Rivalität zwischen Sylvester und Stallone: "Es geriet außer Kontrolle"

HQ

In den 80er und 90er Jahren befanden sich die Schauspieler Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Karriere, und das bedeutete natürlich, dass die beiden sehr muskulösen Actionstars an den Kinokassen oft gegeneinander antraten. Dies führte zu einer kleinen Rivalität zwischen den beiden, etwas, über das Schwarzenegger in einem Interview in der The Graham Norton Show gesprochen hat (danke, NME).

Über ihre Rivalität im späten 20. Jahrhundert sagte Schwarzenegger: "Wir waren Filmrivalen, aber wir trieben den Konkurrenzkampf auf die Spitze - jeder von uns musste den besten Körper haben, wir mussten mehr Menschen in unseren Filmen töten und wir mussten die größten Waffen haben. Es geriet außer Kontrolle und wir versuchten, uns gegenseitig aus der Bahn zu werfen."

Schwarzenegger sprach dann darüber, wie die Zeit dem Paar geholfen hat, sich wieder zu vereinen und jetzt zusammenzukommen, und fügte hinzu: "Dann, als wir beide in Planet Hollywood investierten, fingen wir an, gemeinsam um die Welt zu fliegen, um es zu promoten, und wir wurden fantastische Freunde. Er ist ein großartiger Mensch, und wir sind jetzt unzertrennlich."

Schwarzenegger und Stallone haben in der Vergangenheit in einigen verschiedenen Filmen zusammen mitgespielt, darunter die ersten beiden Expendables-Filme und auch Escape Plan.