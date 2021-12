Arnold Schwarzenegger präsentiert World of Tanks Feiertags-Ops 2022

HQ

Wargaming hat damit begonnen, ihr Feiertags-Ops-Event 2022 anzukündigen. Dieses Jahr werden viele der jährlichen Zelebrierungen von Arnold Schwarzenegger höchstpersönlich eingeleitet werden.

In dem neuen Trailer liefert Arnold einen Brief drei Jahre nachdem er abgeschickt wurde aus. Eine Erklärung dafür, wieso Arnie und World of Tanks zusammenarbeiten werden, gibt es jedoch nicht. So oder so eine schöne Bescherung, nachdem Chuck Norris die Führung der letzten jährlichen Feiertags-Ops übernahm.

Laut der Beschreibung des Events werden ''Spieler auf eine weihnachtliche Reise geschickt mit unserem neuen Gast, Arnold Schwarzenegger''. Im Trailer lässt sich bereits eine In-Game-Version des Schauspielers sehen, das Video könnt ihr euch hier anschauen:

Auch Arnold Schwarzenegger hatte etwas über die World of Tanks Feiertags-Ops zu sagen: ''Zusammen mit dem Team von Wargaming an diesem speziellen Event zu arbeiten, war eine großartige Erfahrung, ich weiß bereits, dass es etwas wird, worüber sich Spieler freuen werden. Ich habe eine lange Vorgeschichte mit Panzern, ich besitze den M-47 Patton, den ich in der österreichischen Armee gefahren bin, als ich 18 war. Ich kenne also diesen Nervenkitzel einen von diesen stählernen Biestern zu fahren! Nachdem mich meine Freunde auf Reddit jahrelang wegen World of Tanks gefragt haben, bin ich glücklich ihnen nun diese Partnerschaft die sie wollten, zu liefern. Die Feiertags-Ops sind auf dem Weg, also legt euren Weihnachtskeks nieder und kommt mit mir mit, wenn ihr dieses Jahr weihnachtliche Stimmung verbreiten wollt!''

Weitere Informationen über das bevorstehende Event sollen schon bald folgen.