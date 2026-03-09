Arnold Schwarzenegger könnte bald zu Predator, Commando und Conan the Barbarian zurückkehren

HQ

Obwohl er fast 80 Jahre alt ist, könnten wir Arnold Schwarzenegger bald noch viel mehr auf der großen Leinwand sehen, denn bei einem Auftritt beim Arnold Sports Festival hat der berühmte Actionstar angekündigt, dass er angesprochen wurde, in neuen Teilen der Predator-, Commando- und Conan the Barbarian-Reihe mitzuwirken.

Wie von The Arnold Fans berichtet, hat Schwarzenegger gesagt, dass "Fox Studios 'Arnold' irgendwie wiederentdeckt hat" und dass Dan Trachtenberg mit ihm darüber gesprochen hat, im nächsten Predator-Projekt aufzutauchen (wahrscheinlich als oft angeteasert Dutch).

"Sie haben einen zusätzlichen Predator gemacht, und der Regisseur (Dan Trachtenberg) macht das großartig. Jetzt will er, dass ich im nächsten Predator bin. Wir haben darüber gesprochen. Tatsächlich hat Fox Studios "Arnold" irgendwie wiederentdeckt. Sie sind zu mir gekommen und haben gesagt: 'Wir wollen, dass du Predator machst, wir haben gerade ein Skript für Commando 2.'

Aber das ist noch nicht alles, denn Schwarzenegger hat auch gesagt, dass eine Fortsetzung von Conan der Barbar in Planung ist und dass er in diesem Film auch als altersgerechtere Version der berühmten Figur auftreten wird. Es wird auch behauptet, dass Christopher McQuarrie, der Veteran von Mission: Impossible, diesen Film inszenieren wird.

"Sie haben gerade einen fantastischen Autor/Regisseur engagiert, der Tom Cruises letzte vier Filme gemacht hat. Sie haben ihn (Christopher McQuarrie) einfach engagiert, um King Conan zu schreiben und zu inszenieren. Was sie jetzt tun, ist, dass sie die Rolle schreiben. Sie schreiben sie nicht so, als wäre ich vierzig Jahre alt, man schreibt sie altersgerecht. Ich gehe trotzdem rein und hau zu, aber es wird anders sein."

Zweifellos drehen die Verantwortlichen und Produktionsfirmen hinter diesen Projekten völlig durch, weil Arnie alle Geheimnisse über ihre Pläne verrät, aber zum Glück für die Fans hört der legendäre Star hier nicht einmal auf, sondern beginnt, die Handlung für König Conan anzuteasern.

"Bei König Conan ist es eine großartige alte Geschichte, dass Conan vierzig Jahre König war und jetzt aus dem Königreich vertrieben wird und es natürlich Konflikte gibt, aber irgendwie kommt er zurück und es gibt allerlei Wahnsinn, Gewalt, Magie und Kreaturen und so weiter. Und jetzt gibt es natürlich alle möglichen Spezialeffekte. Das Studio hat genug Geld, um diese Filme richtig groß zu machen, deshalb freue ich mich auf all diese Projekte."

