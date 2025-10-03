Arnold Schwarzenegger im Gespräch über Rückkehr als Holländer im neuen Predator-Film

HQ

Der kultige Actionheld mit seinen verschwitzten Muskeln und berüchtigten Einzeilern könnte wieder ins Rampenlicht treten. Laut Regisseur Dan Trachtenberg, der behauptet, mit Arnold Schwarzenegger gesprochen zu haben, ist der Schauspieler begierig darauf, seine Rolle in einem neuen Predator-Film wieder aufzunehmen.

Im Gespräch mit Collider verriet Trachtenberg:

"Ich traf Arnold und er sagte: 'Glaubst du, ich würde es schaffen, ich werde wieder angeschrien, aber es ist eigentlich 'Ran an den Hubschrauber!' Er ist sich also des langen Atems der Franchise bewusst."

Er fügte hinzu:

"Arnold war aufgeregt, darüber zu sprechen, was wir sonst noch tun könnten. Denn es gibt jetzt so viel mehr zu erzählen – man könnte erzählen, wie Dutch und Naru gefangen genommen wurden oder was passiert, wenn sie enteisen. Viele Möglichkeiten."

Dutch war auch außerhalb der Filme aktiv, zuletzt in Predator: Killer of Killers und als spielbarer Charakter in Predator: Hunting Grounds. Die Vorstellung, dass er noch einmal auf der großen Leinwand auftaucht, scheint nicht weit hergeholt, zumal Schwarzenegger selbst daran interessiert zu sein scheint.

Als nächstes steht jedoch Predator: Badlands an, das sich auf einen jungen verstoßenen Predator namens Dek konzentriert, der sich einer Reihe tödlicher Prüfungen auf einem fernen Planeten stellen muss. Trachtenberg beschreibt den Film als eine Art Buddy-Action-Abenteuer, das die Perspektive auf den Jäger selbst verschiebt.

Ob Schwarzenegger wirklich als Holländer zurückkehrt, bleibt abzuwarten. In seinem Alter ist es möglich, dass er nur seine Stimme leiht und CGI die schwere Arbeit überlässt. So oder so, die Möglichkeit eines Comebacks der Niederlande sorgt für Begeisterung bei den Fans.

Würdest du dir wünschen, dass Dutch in einem neuen Predator-Film zurückkehrt?