Arnold Schwarzenegger bestätigt als DLC für Predator: Hunting Grounds

Sony kündigte diese Woche den ersten kostenpflichtigen DLC für Predator: Hunting Grounds an. Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit Dutch freuen, der Figur die damals von Arnold Schwarzenegger im Originalfilm gespielt wurde. Käufer bekommen frühzeitigen Zugang zu einer Schrotflinte und einer Machete, beide Gegenstände werden im Juni allen Spielern zur Verfügung gestellt. Wie Fans zweifelsfrei erkennen werden, ist die Version von Dutch im Spiel nicht identisch mit dem des Films. Was wir hier sehen entspricht einer älteren, aktuelleren Version des Schauspielers. Zusätzlich zum kostenpflichtigen DLC (Preis unbekannt) wird ein kostenloses Update verfügbar sein, das aber nur ein paar Audio-Logs einführt. Beides wird am 26. Mai auf PS4 und PC bereitstehen.

Links das Original, rechts die Kopie.