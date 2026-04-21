Arne Slot wird voraussichtlich bei Liverpool weiterspielen, falls sie sich einen Champions-League-Platz sichern

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Trotz eines drastischen Formabfalls wird Arne Slot laut Sky Sports auch in der nächsten Saison weiterhin Liverpool trainieren. Ein entscheidender Faktor dafür war der jüngste Zusammenbruch von Chelsea, mit vier Niederlagen in Folge, der Liverpool dem fünften Platz in der Liga näherbrachte, die nächste Saison die Champions League sichert.

Mit 55 Punkten, 15 hinter Tabellenführer Arsenal, wird Liverpool in dieser Saison ohne Trophäen austreten, aber ein Abstand von sieben Punkten zwischen Liverpool (5.) und Chelsea (6.) bedeutet, dass Liverpool wie gewohnt in der Champions League spielen wird. Das zu verpassen wäre laut Sky-Experten Jamie Carragher das einzige Szenario, in dem Slot entlassen werden könnte: "Es gibt wahrscheinlich eine Spaltung unter den Liverpool-Anhängern darüber, ob er bleiben oder gehen soll, aber die Geräusche, die ich höre, ist, dass Slot nächste Saison Liverpools Trainer sein wird, wenn sie sich für die Champions League qualifizieren können, was sie gerade zu tun scheinen."

Arne Slot gewann in seiner ersten Saison bei Liverpool einen Premier-League-Titel, erst der zweite Meistertitel seit 1990. Die teuren Neuverpflichtungen im Sommer verbesserten das Team nicht, aber ohne Diogo Jota, der im Sommer verstarb, wurde es definitiv schlimmer.

Laut Sky Sports wird erwartet, dass im Sommertransfermarkt weitere neue Spieler verpflichtet werden, um den Abgang von Mohamed Salah auszugleichen, wobei Yan Diomande von RB Leipzig als eines der Hauptziele für einen neuen Stürmer gilt.