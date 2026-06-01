Arne Slot schreibt einen Abschiedsbrief, nachdem er von Liverpool entlassen wurde

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Arne Slots kurze Amtszeit als Cheftrainer von Liverpool endete nach seiner Entlassung vom Verein am Samstag; er ging von einem Gewinn der Premier League in seiner ersten Saison auf den fünften Platz in seiner zweiten Saison – 25 Punkte hinter Arsenal – und qualifizierte sich knapp für die Champions League im letzten Spieltag in der nächsten Saison.

Liverpool Echo hat am Montag einen vom niederländischen Trainer unterzeichneten Brief veröffentlicht, in dem er sagt, dass er den Verein genau dort lässt, wo er hingehört: unter Europas Elite. "Die Sicherung des Champions-League-Fußballs war eine wichtige Verantwortung, die Liverpool auch in der nächsten Saison und darüber hinaus auf höchstem Niveau fortsetzen kann.

Ich gehe mit vollkommenem Vertrauen in das, was vor mir liegt. Die Spieler, die diesem Verein so viel gegeben haben, die seine Werte gewahrt und so viele unvergessliche Momente geschaffen haben, haben Grundlagen geschaffen, die Bestand haben werden."

"Als ich zum ersten Mal unter diesem Schild im Anfield-Tunnel stand, wusste ich, was dieser Club verlangte. Ich gehe mit dem Wissen, dass wir nie aufgehört haben, danach zu streben", schrieb Slot. "Veränderung gehört zum Fußball, aber ich weiß, dass dieser Verein weiterhin stolz sein wird."

Liverpool wurde dafür kritisiert, dass es dem Erfolg der Saison 2024/25 nicht nachfolgen konnte, obwohl sie 450 Millionen Pfund für Verpflichtungen ausgaben, die nicht wie erwartet funktionierten, wie Alexander Isak oder Florian Wirtz, doch das Team musste sich nach dem tragischen Tod von Diogo Jota im Juli ebenfalls neu aufbauen. "Dass wir Diogo nur wenige Wochen nach gemeinsamem Feiern verlieren würden, ist unbeschreiblich. Mehr als alles andere möchte ich mich an einen Teamkollegen, einen Freund und einen unglaublichen Menschen erinnern, der jedes Mal das Leben von Tausenden von euch berührt hat, wenn er das berühmte Wappen dieses Clubs trug."

Es wurde berichtet, dass Liverpool Slot durch Bournemouths Andoni Iraola ersetzen wird, nachdem Chelsea schneller Xabi Alonso verpflichtet hatte.