Army of the Dead-Zeichentrickserie ist ins Stocken geraten

Zack Snyder's Army of the Dead war ein actiongeladener Hit für Netflix, was natürlich bedeutete, dass der Streamer bereit war, eine animierte Spin-off-Serie und eine Fortsetzung des Films zu machen. Es scheint jedoch, dass sich die Arbeit an der Erweiterung des Army of the Dead-Universums verlangsamt haben könnte.

Im Podcast The Nerd Queens sagte Snyder, dass es einen " leichten Stillstand" auf dem animierten Prequel mit dem Titel Lost Vegas gibt. Die Prämisse für die Serie ist da, da sie sich auf Las Vegas in den frühen Tagen des Zombie-Ausbruchs konzentrieren würde. Snyder sagt jedoch, dass "es aus technischen Gründen ein wenig aus den Fugen geraten ist".

Die Fortsetzung von Army of the Dead könnte auch leicht tot in den Gewässern liegen, da Snyder erklärt, dass seine Priorität sein Science-Fiction-Universum ist, das später in diesem Jahr mit dem Film Rebel Moon debütiert. "Es ist keine kleine Verpflichtung... Ein Science-Fiction-Ding in dieser Größenordnung erfordert viel Aufmerksamkeit, um alles sinnvoll zu machen. Es ist eine sehr vernetzte Welt."

Etwas, das jedoch gut läuft, ist die Anime-Serie Twighlight of the Gods, an der Snyder sagt, dass er jeden Tag arbeitet und "unglaublich gut vorankommt".

Auf welches dieser kommenden Zack Snyder-Projekte freust du dich am meisten?