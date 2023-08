Armored Core VI steigt an die Spitze der britischen Verkaufscharts

HQ

Amored Core VI: Fires of Rubicon hat sich den ersten Platz in den britischen Verkaufscharts für Box-Spiele verdient, nachdem es erst diesen Freitag veröffentlicht wurde.

Die Rückkehr von Armored Core ist ein Beweis dafür, dass so ziemlich alles, was FromSoftware veröffentlichen wird, das Interesse der Fans wecken wird. Wir erwarten hier keinen Erfolg von Elden Ring, aber es ist klar, dass die Souls-Spiele und die anderen RPGs des Unternehmens zum Interesse an dieser Rückkehr zur Mech-Action beigetragen haben.

Der Rest der Top 10 wird von den üblichen Verdächtigen ausgefüllt, darunter Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, FIFA 23, Hogwarts Legacy und mehr. Sehen Sie sich die vollständige Liste unten an:



Armored Core VI: Fires of Rubicon

Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs

FIFA 23

Hogwarts-Vermächtnis

LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga

Mortal Kombat 11 Ultimate

Minecraft (Switch)

The Witcher III: Wilde Jagd GOTY Edition

Grand Theft Auto V



Danke, PushSquare.