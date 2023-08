Armored Core VI läuft auf Konsolen mit bis zu 4K und 60 FPS

HQ

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint Ende dieser Woche sowohl für PC als auch für Konsolen, und es scheint, als hätte FromSoftware wirklich gute Arbeit bei der Optimierung des Mech-Abenteuers geleistet. Der Publisher Bandai Namco hat jetzt verraten, was wir erwarten können, wenn wir das Spiel für die letzte und aktuelle Generation spielen, und es ist ziemlich beeindruckend:

• PS5 & Xbox Series X - 2160P/60 FPS

• Xbox Series S – 1440P/60 FPS

• PS4 Pro - 1800P/30 FPS

• Xbox One X - 2160P/30 FPS

• PS4 - 1080P/30 FPS

• Xbox One - 900P/30 FPS

• PC - 2160P/120 FPS

Es sollte erwähnt werden, dass es sich nicht um gesperrte Nummern handelt, und Bandai Namco sagt eindeutig, dass es "bis zu" ist. Dennoch sieht es so aus, als ob uns unabhängig vom Format ein technischer Leckerbissen bevorsteht, wenn Armored Core VI: Fires of Rubicon am 25. August erscheint.