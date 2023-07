Armored Core VI Interview: FromSoftware enthüllt Details zur Geschichte, die Zukunft des Franchise und wie sie anders funktionieren als andere Entwickler

HQ

In den letzten zehn Jahren hat sich FromSoftware zu einem der modernen legendären Entwickler entwickelt. Alles, was es berührt, scheint sich in Gold zu verwandeln, aber viele seiner eingefleischten Fans scheinen nach dem Erfolg seiner Soulsborne-Spieleserie an dem Entwickler zu hängen. Da der nächste Titel des Studios eine lang erwartete Rückkehr zum Armored Core-Franchise ist, haben wir uns mit FromSoftware zusammengesetzt und darüber gesprochen, wie Armored Core VI: Fires of Rubicon sowohl neue als auch alte Fans begrüßen wird, zusammen mit einigen wichtigen Details über das Ende der Geschichte und darüber, wo die Zukunft von Armored Core danach liegt.

Seht euch unten unser vollständiges Transkript an, in dem wir mit Game Director Masaru Yamamura und Producer Yasunori Ogura gesprochen haben.

F: Aufgrund des massiven Erfolgs der Soulsborne-Spiele wird es eine Menge neuer Leute geben, die mit diesem Spiel zu Armored Core kommen. Inwiefern fand ihr das Balancing dieses Spiels sowohl für neue als auch für alte Spieler attraktiv?

A: Yamamura - "Da es sich um ein neues Armored Core-Spiel handelt, wollen wir natürlich das zurückbringen, was Armored Core für uns so besonders und unterhaltsam gemacht hat. Ein großer Teil davon ist der Zusammenbauaspekt, diese Idee, seinen geliebten Mech zu nehmen, ihn nach Belieben anzupassen, ihn so zu bemalen, wie man will, und ihn auf dem Schlachtfeld vollständig zu beherrschen. Wir haben das Gefühl, dass dies eine universelle und grenzenlose Wertschätzung für Mechs ist, die dem Test der Zeit standhalten werden, und wir möchten, dass moderne Spieler das so erleben, wie wir es immer getan haben. Passend dazu wollten wir das Know-how und die Erfahrung, die wir in den letzten zehn Jahren gesammelt haben, auf eine Art und Weise anwenden, die für AC sinnvoll ist. Dazu gehören Dinge wie unsere Herangehensweise an das Kartendesign, die Art und Weise, wie wir diese großen, dreidimensionalen Räume gestalten und wie sich der Spieler durch sie bewegt, und unsere Herangehensweise an das Kampfdesign. Wie der Spieler mit dem Feind umgeht, wie dieser Feind ihm Feedback gibt, wie er aus seinen Angriffsmustern lernt und seine Bewegungen beobachtet. Auf diese Weise haben wir unser Kampfdesign im Laufe der Jahre kultiviert, es wurde auch in Armored Core VI eingeführt, und wir hoffen, dass dies in dieser Hinsicht eine schöne Verbindung von Alt und Neu ist."

Werbung:

F: Es scheint, als gäbe es viele Möglichkeiten, deine Mechs zu bauen, und eine Menge Mechs im Handumdrehen, soll das die Idee in Frage stellen, dass ein Mech alles erreichen kann, und die Spieler auf Trab halten?

A: Yamamura - "Natürlich ist der Zusammenbau ein Grundpfeiler der Serie und etwas, das wir zurückbringen wollten, ja, wir wollen die Spieler ermutigen, so viel wie möglich damit zu interagieren. Zu diesem Zweck haben wir Onboarding-Elemente wie Tutorials, Trainingsmissionen und Bosskämpfe, die den Spieler dazu ermutigen, seinen Build bei Bedarf zu wechseln, nur um mit verschiedenen Dingen zu experimentieren, um zu sehen, ob er seine Lieblings-Mech-Typen und -Waffen finden kann. Sobald die Spieler jedoch ein besseres Verständnis für dieses System haben und anfangen, ihren bevorzugten Spielstil und Mech zu verfeinern, sollten sie in der Lage sein, sich davon durch das Spiel tragen zu lassen, wenn sie möchten, und vielleicht ein- oder zweimal ihre Waffen zu wechseln, wenn die Situation es erfordert, aber wir hoffen, dass es genug gibt, um die Spieler in den Montageaspekt einzuführen und sie ihn verstehen zu lassen."

F: Jetzt, wo Armored Core seine große Rückkehr feiert, wird das Franchise regelmäßige Updates sehen oder ist das eher eine einmalige Aktion, um das Interesse an der Serie nach so vielen Jahren Abwesenheit zu messen?

Werbung:

A: Ogura - "Derzeit haben wir keine Pläne, unsere anderen Franchises oder Titel wiederzubeleben. Im Moment liegt der Fokus auf Armored Core VI, denn das ist ein Titel, den wir schon immer weiterführen wollten. Aufgrund der richtigen Umstände und der Aufteilung der Ressourcen im Unternehmen haben wir endlich den Punkt erreicht, an dem wir das tun konnten, und so freuen wir uns, Armored Core wieder zu machen. Natürlich werden wir diesen Gedanken auch in Zukunft beibehalten und vielleicht sehen wir in Zukunft weitere Pläne, aber im Moment konzentrieren wir uns auf AC6."

F: In den Story-Details, die bisher veröffentlicht wurden, werden mehrere Fraktionen auf Rubicon erwähnt, werden wir in der Lage sein, uns einer von ihnen anzuschließen, oder werden sie unsere Feinde bleiben?

A: Yamamura - "Was das Setting des Spiels betrifft, so ist der Spieler während der gesamten Kampagne ein unabhängiger Söldner, der zu keinem Zeitpunkt einer bestimmten Fraktion angehört. Wie du schon sagst, gibt es jedoch mehrere sich bekriegende Fraktionen und Unternehmen, und im Laufe der Kampagne wirst du diese Entscheidungen treffen, für welche Seite du arbeitest und welche Missionen du übernehmen möchtest. Und diese werden verzweigte Pfade durch die Kampagne haben, was zu mehreren Enden führt. Und so triffst du am Ende diese großen Entscheidungen, die sich auf das Ende auswirken werden, das du bekommst. Wir hoffen, dass die Spieler Spaß an wiederholten Spieldurchläufen haben, um auch diese verschiedenen Enden und Missionsschleifen zu genießen."

F: Da wir mit Armored Core nach dem Giganten, der in Bezug auf den Umfang Elden Ring war, zu einem lineareren Stil zurückkehren, frage ich mich, was das Team bevorzugt, einen großen Open-World-Titel oder ein bekannteres lineares Spiel?

A: Yamamura - "Tatsächlich haben wir in der Anfangsphase der Entwicklung darüber nachgedacht, es in eine offenere Richtung zu lenken. Aber wir haben uns dagegen entschieden, weil wir uns auf den Montageaspekt und die Freiheit, die die Montage mit sich bringt, konzentrieren wollten. Wenn du also ein Spiel wie Elden Ring entwickelst, solltest du dich auf den Erkundungs- und Durchquerungsaspekt dieser Welt konzentrieren. Bei Armored Core hingegen wollten wir uns auf diese Versammlungsfreiheit konzentrieren. Das bedeutet, dass Sie die Bewegungen des Spielers oder die Art und Weise, wie er sein Bewegungsniveau anpassen kann, nicht zu sehr einschränken möchten. Wenn du eine riesige Open-World-Karte hast, musst du anfangen, einzuschränken, wohin der Spieler geht, wie er sich durch diese Karte bewegt, die Geschwindigkeit des Mechs und solche Dinge. Und das würde Stress verursachen, den wir diesem Spiel nicht hinzufügen wollten. Also wollten wir das ein wenig öffnen. Und mit diesen begrenzteren und kuratierteren Karten konnten wir ein bisschen mehr kontrollieren und mehr von dieser Freiheit zulassen, während diese Mechs durch die Karten navigieren."

F: Mit einem neuen, vollwertigen AAA-Titel, der nur 18 Monate nach Elden Ring herauskommt, muss ich fragen, wie macht ihr das?

A: Ogura - "In Bezug auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist es vielleicht ein bisschen einzigartig, da wir nicht versuchen, während eines Projekts ständig ein engagiertes Team zu haben, so dass es nicht ständig in vollem Tempo ist. Wir versuchen also, ein wenig Flexibilität zu haben, und es hängt von den Spitzenzeiten und den Bedürfnissen des Projekts ab, wie viele Mitarbeiter und Ressourcen dort zugewiesen werden. Wir haben mehrere Spiele gleichzeitig in der Entwicklung und versuchen, das Personal nach Bedarf zuzuweisen. Ich denke, es geht nur darum, diese Flexibilität zu bewahren, um diese Projekte gleichzeitig am Laufen zu halten und sie in einem anständigen Tempo auf den Markt zu bringen."

HQ

Unsere guten Freunde von MovieZine waren auch beim Interview anwesend und stellten die folgenden Fragen.

F: Warum habt ihr euch gerade entschieden, ein neues Armored Core-Spiel zu entwickeln?

A: Ogura - "Wie ihr vielleicht wisst, ist es ungefähr zehn Jahre her seit Armored Core: Verdict Day, dem letzten Teil der Reihe, aber während dieser langen Zeit der Pause wollten wir schon immer ein weiteres AC machen. Für FromSoftware war es immer eine Frage des Wann, nicht des Ob. Miyazaki und eine Reihe von Mitarbeitern hatten eine Vorliebe für diese Serie und wollten sie modernen Spielern zurückbringen. Etwa 2018 machten sich Miyazaki und eine kleine Kerngruppe von Mitarbeitern an das Prototyping und die erste Richtung für das Spiel. Wir haben dargelegt, wie ein modernes Armored Core aussehen würde, die Kernkompetenz von Armored Core herausgefunden und was wir für die Serie vorantreiben wollten. Dann, nach der Veröffentlichung von Sekiro, übernahm Yamamoto die Rolle des leitenden Regisseurs des Projekts und von da an begann die vollständige Produktion. AC6 befindet sich seit etwa 5 Jahren in der Entwicklung, wenn man die Vorproduktion und Planung mit einbezieht."

F: Wie würdest du das Storytelling in diesem Spiel beschreiben?

A: Yamamura - "Für den Erzählstil von AC6 haben wir eher eine traditionelle, lineare Missionsstruktur übernommen. Der Spieler hat Briefing-Filme, erfüllt das Ziel und fährt in diesem Format fort. Wir haben diese kapiteldefinierenden Zwischensequenzen und diese Briefing-Abschnitte, und die Art und Weise, wie wir dies tun wollten, war, die Erzählung auf eine einfachere Art und Weise einzuführen, damit der Spieler in diese Söldnerrolle eintauchen und verstehen kann, wofür er kämpft und welche Motivationen diese verschiedenen Unternehmen und Charaktere haben. Darüber hinaus wollten wir auch einige fragmentarische Elemente einführen. In den Missionen mit offenerem Ende, in denen du eine große Megastruktur oder so durchquerst, kannst du die ausgetretenen Pfade verlassen und diese AC-Wracks finden, und du lädst die Daten von diesen Wracks herunter und nimmst die letzte Übertragung von einem Piloten oder so etwas auf, und das wird in deinem Datenarchiv gespeichert. Und Sie können über die Ereignisse lesen, die hinter den Kulissen stattfanden, und in diesem Sinne etwas mehr von dem Worldbuilding und dem Geschmack mitbekommen."

F: Wie herausfordernd ist Armored Core VI?

A: Yamamura - "Wir haben Armored Core nie als ein Spiel betrachtet, das konstant herausfordernd sein muss, und in Armored Core 6 haben wir versucht, während der gesamten Kampagne Wellen von Schwierigkeitsgraden einzuführen. In einigen Missionen wird also von dir erwartet, dass du eine Reihe von weit unterlegenen MT-Mechs auslöschst, und du wirst diese Maschinen einfach verwüsten, und du wirst dich sehr mächtig und kathartisch fühlen, und diese Missionen sollen einfach nur Spaß machen. Wir sind jedoch für unsere herausfordernden Bosskämpfe und Begegnungen bekannt, also wollten wir das in AC6 integrieren, und so werdet ihr einige beeindruckende Bosse und Duelle mit ACs finden, die genauso leistungsfähig und beweglich sind wie ihr. Darüber hinaus haben wir für die herausfordernden Aspekte das Ranglistensystem, bei dem Sie Missionen als Endgame-Feature wiederholen und bei jeder Mission den höchsten Rang anstreben können, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Wir haben auch einen eher aufstrebenden Herausforderungslauf, der so etwas wie die Zielhilfe ist, die wir für neue Spieler eingeführt haben, um sich mit dem frenetischen Kampfsystem und der schieren Mobilität der ACs vertraut zu machen. Der Zielassistent wird ihnen bei diesem Kamera-Lock-On-Effekt helfen, aber unsere Hardcore-Spieler werden es vielleicht genießen, die Zielhilfe zu deaktivieren und zu versuchen, das Spiel mit vollständiger manueller Kamerasteuerung und vollständigem manuellem Zielen zu spielen."

F: Welche Arten von Mecha haben Armored Core VI außerhalb des gepanzerten Kerns beeinflusst?

A: Yamamura - "Natürlich haben wir viele Mitarbeiter, die das Mech-Genre mögen, wir haben Leute, die Dinge von Gundam bis Votoms und solche Dinge mögen. Anstatt uns direkt von Armored Core 6 inspirieren zu lassen, konzentrierten wir uns auf diese allgemeine Vorliebe des Unternehmens für den alten Science-Fiction-Stil. Es gibt also eine Art nostalgische und alte Herangehensweise an SF, eine traditionelle Herangehensweise an SF, bei der wir über die Menschheit in der fernen Zukunft nachdenken und darüber, welche Auswirkungen die Zeit, unsere Ressourcen und unsere Technik auf diese Räume und diese Umgebungen haben. Wir stellen uns also diese großen Mega-Strukturen vor und wie sie gebaut worden sein werden und wie dieser Raum aussieht. Es ist also im Grunde eine Frage der Zeitskala und der Zeit und des Raums auf dieser Skala. Daher kam ein Großteil unserer Inspiration."

HQ

F: Wie viele Stunden würdest du sagen, um das Spiel zu gewinnen?

A: Yamamura - "Wenn wir nur zum ersten Mal über die Hauptkampagne sprechen, und das war's, würden wir etwa 20 Stunden schätzen. Wenn du jedoch jemand bist, der gerne viel am Zusammenbau bastelt, die Arena-Missionen erledigt und auch die Online-Modi ausprobiert, kann es sein, dass du beim ersten Durchspielen 50 Stunden oder mehr verbringst."

F: Der Titel hat die Nummer 6, hast du keine Angst, dass das Neulinge abschrecken könnte?

A: Ogura - "Natürlich gab es Bedenken, ob 6 es für brandneue Spieler zugänglich machen würde, und das war etwas, was wir einige Zeit mit Bandai Namco diskutiert haben. Durch User Research und User Testing haben wir entschieden, was gut klingt und sich gut anfühlt, sowie das Spiel und sein Branding. Schließlich kamen wir auf die Idee, dass dies eine Fortsetzung der Serie sein sollte, ein neues Spiel in einem bestehenden Franchise, und so wollten wir die 6 beibehalten, um sie intakt zu halten, und das wurde von unseren Benutzertests und der Bandai Namco-Seite als in Ordnung erachtet, also entschieden wir uns schließlich für die 6 im Titel. Das ist natürlich ein Punkt, von dem wir hoffen, dass er von den Medien aufgegriffen wird. Outlets wie Sie können die Anziehungskraft von Armored Core 6 nicht nur als neuen Titel in einem bestehenden Franchise demonstrieren, sondern auch als netter, frischer Ausgangspunkt für Spieler, die interessiert sein könnten. Es gibt ein brandneues Setting, eine brandneue Geschichte in dieser Welt von Rubicon, und wir haben das Gefühl, dass es ein großartiger Einstieg für brandneue Spieler ist. Wir haben das Gefühl, dass dies ein großartiger Anfang ist, wenn wir diesen Montageaspekt erleben und unmögliche Kunststücke in ihren gepanzerten Kernen vollbringen, und wir freuen uns darauf, dass die Spieler es in die Hände bekommen."