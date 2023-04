Armored Core VI: Fires of Rubicon-Gameplay bestätigt Veröffentlichung im August

HQ

Anfang dieser Woche berichteten wir, dass Armored Core VI: Fires of Rubicon Ende August erscheinen würde, was bedeutete, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis wir eine offizielle Ankündigung und etwas Gameplay erhalten würden. Es stellte sich heraus, dass wir beides gleichzeitig bekamen.

FromSoftware hat uns den ersten Gameplay-Trailer für Armored Core VI: Fires of Rubicon gegeben, der mit der Bestätigung endet, dass das Spiel am 25. August erscheinen wird. In Bezug auf das Gameplay sieht es so aus, wie es sich sowohl Armored Core-Fans als auch viele andere gewünscht haben, da wir in der Lage sein werden, riesige und vielfältige Umgebungen zu erkunden, während wir gegen eine Vielzahl verschiedener Mechs und Builds kämpfen. Ich schlage vor, es mehrmals anzusehen, denn es gibt uns auch einen Vorgeschmack darauf, wie anpassbar unser eigener Mech ist, so dass die Geschichte mit unterschiedlichen Enden nicht der einzige Aspekt ist, der dieses mit Spannung erwartete Spiel sehr wiederholbar macht.